În ultimii ani, mai ales de când a devenit tată, Codin Maticiuc s-a schimbat enorm. El a avut multe relații, iar unele au fost doar aventuri. Actorul din serialul „Clanul” a vrut să fie cât se poate de sincer și a răspuns întrebărilor incomode puse de Anghel Damian la detectorul de minciuni. Totul a fost filmat pentru vlogul lui Selly, care a reușit să strângă peste 200 de mii de vizualizări în doar o zi.

Întrebat dacă a mințit femeile, Codin Maticiuc a răspuns: „Dacă am mințit ca să mă culc… răspunsul este da. Sigur am făcut asta. Nu îmi amintesc ce am zis. Mă gândesc dacă am zis: Te iubesc! Sunt convins că am făcut-o. Am făcut asta până în 2008 sau 2009 când am avut o discuție cu un preot și mi-a zis să nu le mai mint că le iubesc, că mă căsătoresc cu ele. Când eram mic, cred că numai asta făceam.”

Actorul regretă acum că a apărut în presă cu atât de multe femei și și-ar fi dorit ca viața lui amoroasă să fie mai discretă. „100%. Chiar la un moment dat le-am regretat pe toate. Apariția în presă a relațiilor nu a venit cu nimic pozitiv. La 18-19 ani, când am apărut cu prima relație, mi s-a părut ceva absolut măgulitor, apoi mi-am dat seama că nu te ajută cu absolut nimic. Cumva le regret pe toate. Relațiile nu le regret, aparițiile în presă le regret pe toate.”

„Văzusem eu că Ilie Năstase a avut 2000”

Anghel Damian l-a întrebat pe Codin Maticiuc dacă este adevărat că s-a culcat cu peste 350 de femei, așa cum s-a speculat de-a lungul anilor. Actorul a încercat să evite răspunsul și a mărturisit că la un moment dat s-a oprit din numărat.

„Cine zice? Cine întreabă? (…) Nu știu. M-am oprit din numărat la 120 la vârsta de 22 de ani. Atunci era perioada când numărai. La un moment dat număram și ziceam «Hai încă una, încă una». Targetul nu exista. Văzusem eu că Ilie Năstase a avut 2000. Bine, nu cred că a zis el, dar cineva pe undeva a zis. Nimeni nu știe. (…)

Da, am trimis poze nud cu mine. Am mai trimis, ce să fac. Am avut momente când am experimentat această metodă. (…) Eu am fost toată viața cunoscut. Nu am făcut acest lucru decât cu fetele cu care mă țineam și de mână.”

Codin Maticiuc, la un pas să fie bătut după ce a furat o mașină

În urmă cu mai mulți ani, el a fost la un pas să fie bătut după ce a furat o mașină. Totul a început când un amic i-a furat telefonul, iar el a vrut să îi răsplătească cu aceeași monedă. În final, Codin Maticiuc a rămas doar cu roata de rezervă, însă întâmplarea a fost una parcă desprinsă din filme.

„Umblam cu un anturaj destul de ciudat și un băiat din anturaj mi-a furat telefonul. Eu aveam un Cielo și el avea un Audi verde decapotabil. Băiatul mi-a cerut să dea un telefon, eu i l-am dat și am uitat să îl mai iau înapoi. L-a sunat un prieten și a zis că nu e la el telefonul. Eu atâta minte aveam, că l-am prins și l-am bătut, după i-am furat mașina. Eu consideram că era legal să îi iau mașina până îmi dă telefonul. Am plecat și pentru că nu mă puteam duce cu mașina acasă la mama și la tata, m-am decis să îi iau roata de rezervă. I-am zis să îmi dea telefonul și îi dau roata.

M-a chemat la Unirii și am fost cu doi băieți. Stăteam parcați și a oprit lângă noi o dubă. Au coborât doi foarte mari de 1,90 m. Băiatul din spate a zis să coborâm. Ăsta din spate s-a dat jos și îi cunoștea pe ăia. Eu voiam doar să scap, ca să ajung acasă. I-am dat roata și mi-a dat telefonul.”

Actorul din serialul „Clanul” recunoaște că a cheltuit foarte mulți bani și că abia în ultimii ani a reușit să producă. Codin Maticiuc își câștigă banii din filme, dar și din social media.

„Am cheltuit foarte mult, dar am produs bani în ultima vreme. Produc mai mult din filme și social media. Nu cred că am reușit să bat cheltuielile din trecut.”

