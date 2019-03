Actorul Costel Constantin are 76 de ani, dar e tentat să dea la a doua facultate! Pasiunea lui: horticultura.

”Plantele și pomii sunt o mare pasiune de-a mea. Am la Breaza o casă unde, pe 1.000 de metri, am 80 de pomi fructiferi și toate plantele din lume… Am tot felul de răsaduri și copăcei minunați, încă de pe vremea când aveam emisiunea «Viața Satului». Mi-am cumpărat și am studiat cărți, iar dacă ar fi să dau acum examen de admitere la horticultură, aș intra 100%”, spune el.