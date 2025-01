Ianis Hagi, aflat sub contract din 2020 cu scoțienii de la Glasgow Rangers, a cumpărat recent mai multe apartamente într-un ansamblu rezidențial de lux din nordul Bucureștiului. Proiectul va fi gata la sfârșitul anului 2025, potrivit Adevărul.

În acest fel, fiul lui Gică Hagi s-a alăturat altor vedete devenite ambasadori ai proiectului imobilar My Place North din Pipera, precum Cristina Neagu, Gică Popescu, Dan Petrescu, Elizabeth Omoregie sau Mihaela Buzărnescu. De asemenea, fotbaliști de la CFR Cluj fac reclamă proiectului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Prețurile locuințelor în complexul în care a ales să investească Ianis Hagi încep de la ‍70.000 de euro și ajung până la 550.000 de euro, un penthouse cu patru camere.

Ianis Hagi câștigă la Rangers un salariu săptămânal de 25.000 de euro. Fiul lui Gică Hagi încearcă să dezvolte și alte afaceri. Ianis este asociat cu mama lui, Marilena Hagi, în firma de de publicitate „Future of the Game Company SRL”, dar și cu verișoara lui, Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, într-o societate de comerț online, „I am Eyewear SRL”, scrie fanatik.

Recomandări Cum se vor împărți gazele din Marea Neagră. Zăcământul Neptun Deep va concura la export cu fabrica Dacia de la Mioveni

Ianis Hagi s-a căsătorit în vara anului trecut

Ianis Hagi, în vârstă de 25 de ani, și Elena Tănase și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 15 iulie 2024, în cadrul unei ceremonii religioase care a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București. Cununia a început la ora 15:00 și a reunit numeroase personalități și apropiați ai cuplului.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Știrbey din Buftea, începând cu ora 19:00, unde au sosit peste 750 de invitați. Nașii cuplului sunt Andreea și Costel Naciadis, cu legături deosebit de strânse cu familia Hagi, fiindcă Costel Naciadis este fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News