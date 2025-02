Prezent și el la Transylvania Open, Stere, tatăl Simonei Halep, a spus că jucătoarea de tenis nu se va răzgândi și că decizia ei este una definitivă.

Ce a spus Stere Halep

„Emoțiile sunt atât de mari încât nu se pot exprima în cuvinte. A venit și momentul acesta pentru Simona, ca și ea să-și ia la revedere. Orice început are și un sfârșit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a ieșit sănătoasă și i s-au îndeplinit toate visurile. Decizia nu se mai poate întoarce.

Simona, ca să intre iar în circuit, ar trebui ca la turnee de 250.000 de dolari să joace calificări, ceea ce nu permitem. Simona nu își permite așa ceva. Ea a decis să se retragă așa cum a început, cu mare bucurie. Cu mare bucurie a închis și această carieră de mare succes. Simona a fost un simbol al României și al românilor. Pe toate arenele din lume au fost românii aproape de Simona și au susținut-o. Este incredibil! Sunt multe de spus”, a zis Stere Halep.

Declarația lui a venit la scurt timp după ce Simona Halep a spus că simte cum corpul ei nu mai rezistă la un nivel atât de ridicat, astfel că meciul din Cluj de la Transylvania Open a fost ultimul al ei.

„Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine, fără ea nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în faţa dumneavoastră şi să-mi iau la revedere de pe terenul de tenis.

Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori e posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și în momentul ăsta nu se mai poate”, a spus Simona Halep.

