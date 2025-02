După ce în anul 2018 s-a accidentat în timpul turneului de la Montreal și a început să plângă, urlând de durere, în timp ce s-a prăbușit pe teren, și în anul 2022 a trebuit să-și întrerupă cariera, după ce s-a accidentat la turneul Challenger de la Iași.

Aflată în recuperare, Mihaela Buzărnescu a stat de vorbă cu Libertatea și a vorbit atât despre cariera ei, cât și despre retragerea din tenis a Simonei Halep.

Libertatea: Cum decurge procesul de recuperare după accidentarea suferită la Iași?

Mihaela Buzărnescu: În sfârșit pot spune că decurge bine procesul meu. Sunt pe punctul de a relua antrenamentele la tenis. Mă văd cu doctorul care m-a operat și, dacă totul este ok, pot începe.

– Când preconizezi că te întorci pe terenul de tenis?

– Cu siguranță în maximum trei luni pot relua turneele, dacă totul e ok și dacă pot, progresiv, să mă antrenez. Va fi greu, dar este my last chance (n.r. – ultima șansă), cum ar veni.

– Cum ai perceput sprijinul din partea comunității tenisului românesc în această perioadă?

– Râd, ce pot face altceva să fac… Anonimat total! Doar persoane care mă opreau pe stradă sau prin magazine și mă felicitau pentru tot ce am făcut pentru țară. Sau mă întrebau când revin, că le părea rău pentru toate accidentările. Mai toți spuneau că ajungeam în top 10 mondial…

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

– Ce impact a avut accidentarea de la Montreal asupra carierei tale?

– A avut un impact enorm. Eram în cea mai bună formă sportivă, eram locul 20 mondial, iar în clasamentul Road to Finals eram pe 14 sau 15, parcă. Îmi spuneau că mai aveam câteva poziții și prindeam Turneul Campioanelor. Eram unde oricine își dorește să fie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

– Ce spui despre retragerea Simonei Halep?

– Îmi pare extrem de rău, pentru că îmi doream să o văd din nou pe teren, jucând la nivelul ei cel mai bun. Dar, ținând cont de întâmplările petrecute, sigur că ea consideră cel mai bine ce este potrivit pentru viața ei. Îi doresc tot binele din lume pentru orice va face în continuare. Este legenda noastră, a tenisului feminin.

– Cum vezi evoluția tenisului feminin românesc în prezent?

– Avem câteva fete care joacă bine, dar pot spune că vin mai greu decât generația noastră.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Toni Greblă va fi demis de la șefia AEP. Decizia, luată în coaliție. Prima reacție a lui Greblă

Urmărește-ne pe Google News