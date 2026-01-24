Un moment aparent banal din tabăra Survivor România s-a transformat rapid într-o scenă plină de zâmbete și tachinări. Aris Eram a fost din nou în centrul atenției, după un schimb de replici cu Bianca Stoica, care a lăsat loc de interpretări și a stârnit reacții amuzate din partea colegilor.

Totul a început cu o întrebare simplă din partea Biancăi: „Eram curioasă ce zodie ești”. Aris a răspuns fără ezitare: „Leu”. Coincidența a venit imediat, pentru că și Bianca este născută în aceeași zodie. „Și eu tot Leu”, a spus ea, iar replica a fost suficientă pentru ca atmosfera să capete o tentă jucăușă.

Cristian Boureanu a intervenit prompt, glumind: „Sărbătoriți împreună, timp de o lună”. În acel moment, Bianca s-a rușinat vizibil, și-a dus mâinile la ochi și a încercat să-și ascundă reacția, în timp ce Aris nu și-a putut stăpâni zâmbetul larg. Colegii au urmărit scena amuzați, comentând și râzând pe marginea momentului.

Deși Bianca a încercat să închidă discuția spunând „Nu mai am altă curiozitate”, limbajul nonverbal spunea altceva. Tânăra se fâstâcea, roșea și evita privirea directă, în timp ce Aris părea flatat de atenția primită.

Bianca Stoica îl apreciază pe Aris Eram

În ediția difuzată vineri, 23 ianuarie 2026, Bianca, concurentă în echipa Războinicilor, a făcut noi declarații despre fiul Andreei Esca, care face parte din echipa Faimoșilor. La doar 19 ani, tânăra a recunoscut că îl apreciază pe Aris. Întrebată de Adi Vasile dacă ține cu el atunci când este pe traseu, Bianca a început să râdă și a negat. Aris a profitat de moment pentru a o tachina, spunând că a observat cum ea se bucură de fiecare dată când el aduce un punct.

La finalul probei, gestul care a pus capac momentului a fost îmbrățișarea oferită de Aris Biancăi, spre deliciul colegilor. Rămâne de văzut dacă această chimie se va transforma într-o poveste mai serioasă sau va rămâne doar un flirt simpatic într-un sezon intens de Survivor România.

