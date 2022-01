Cine sunt concurenții de la „Mireasa”, sezonul 5. Opt băieți au intrat în competiția matrimonială

Aron s-a născut pe 13 martie 1999 la Caraș-Severin, în Caransebeș. A urmat Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu. S-a înscris la Facultatea de Teologie, dar a renunţat după un an. Viitoarea iubită trebuie să fie ambițioasă, comunicativă, deschisă, să știe cum să se comporte în societate. Aron vine însoțit de bunica Elena.

Andrei Pernes s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău. La 19 ani a plecat din țară, în urma unei dezamăgiri în dragoste. Nu are o imagine pentru iubita ideală. Vine însoțit de Eleonora Cristina Dumitru. Cei doi s-au cunoscut în Londra, în perioada în care ea a lucrat acolo. Eleonora știa de dorința lui Andrei de a participa la emisiune și s-a hotărât să îi fie alături, să îi ofere sfaturi când acesta îi va cere ajutorul.

Cătălin Alexandru Seserman are aproape 28 de ani, este barman și în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness. Sese este singur din octombrie 2020. Spune că persoana de lângă el trebuie să fie sinceră, asumată, să țină la glumă, să nu fie o persoană crispată, negativistă. Leo are 23 de ani şi este din Ilfov. Are o soră mai mică, de 21 de ani, care a participat și ea la „Mireasa”, Ruxi Anghel.

Leo este student la Drept, dar are și licența de bucătar. Nu vrea să facă o meserie din asta, este doar o pasiune. Ultima relație a durat 3 ani și a fost cea mai lungă. S-au despărțit de aproape un an. Vine alături de Dana, mama lui. Sebastian s-a născut pe 15 martie 1998, în Craiova. Este singur la părinți şi spune că nu-i place să împartă nimic cu nimeni. Îi place să fie mereu în centrul atenției, să fie înconjurat de oameni. Cu părinții are o relație foarte bună, comunică mult, locuiesc împreună. Își dorește să se căsătorească, să aibă o familie numeroasă.

Cosmin s-a născut pe 20 iulie 1999 la București. Este singur la părinți. Mama e contabilă și tatăl vitreg, la fel. Pe tatăl biologic l-a cunoscut abia după ce a împlinit 18 ani. Cosmin vine la „Mireasa” pentru că spune că a venit vremea să aibă o relație serioasă și speră să o găsească aici. Se gândește la căsătorie și la copii de mulți ani, mai ales că îi plac mult copiii. Și-ar fi dorit să aibă copii chiar mai devreme. Relația cu mama e una deschisă, vorbesc orice, chiar dacă nu îi spune chiar de toate fetele. Când are o problemă, cu ea vorbește și spune că e foarte mândru de familia lui.

Valentin se consideră o persoana activă, înţelegătoare, răbdătoare. Ultima lui relație s-a încheiat în urmă cu 5 luni. A fost o ultimă încercare, după o relație de 4 ani: „Ne-am despărțit de mai multe ori, ne-am mai dat șanse și am hotărât că e mai bine așa”. Speră să îşi găsească la „Mireasa” o parteneră pentru întreaga viaţă.

Andrei s-a născut pe 23 octombrie 1996, în Bacău. Provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii. Au o relație bună, se iubesc, se respectă și se ajută. Se descrie ca fiind o persoană foarte ambițioasă, un luptător, cuceritor, o persoană care niciodată nu renunță. A avut o singură relație serioasă, care a durat 1 an și 5 luni şi s-a încheiat în urmă cu jumătate de an. Partenera ideală trebuie să fie matură, spune el. Andrei vine alături de mama sa, Mioara.

În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00 si sâmbăta de la ora 13:30, în calitate de gazdã a reality show-ului matrimonial „Mireasa”, de la Antena 1, Simona Gherghe va aduce în centrul atenției povești de dragoste, momente mai mult sau mai puţin tensionate și îi va supune pe concurenți la reguli dure, confruntări acide și încărcate de emoție, dar și la multe provocări, în care și telespectatorii vor avea un cuvânt de spus.

Foto: Antena 1

PARTENERI - GSP.RO Diana, un arbitru de 22 de ani, este victima răzbunării pornografice: „Sunt dezgustată. Am ajuns în centrul unui uragan, unui infern, asaltată de mii de mesaje”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro ''Am sufocat-o, am făcut-o.'' O mamă a organizat cel puţin nouă petreceri cu prietenii, la câteva zile după ce şi-a ucis bebelușul

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2022. Peștii sunt foarte concentrați, ceea ce e un avantaj major, pentru că nu mai pierd timpul inutil

Știrileprotv.ro După Ucraina, încă o țară se teme de un posibil atac al Rusiei. Reacția unui înalt oficial

Telekomsport Diana, devenită vedetă peste noapte fără să vrea. Imagini intime i-au fost luate din telefon şi circulă în online: "Nu mai ies din casă. Am depus plângere" FOTO