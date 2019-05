Confidentul lui Răzvan Ciobanu a dat detalii despre ce a găsit în apartamentul designerului după moartea acestuia

Sorin Oprea, un partener de afaceri al lui Răzvan Ciobanu și prieten al acestuia, a stat de vorbă cu celebrul designer, cu puțin timp înainte de accidentul auto care i-a curmat viața. Despre Sorin Oprea s-a spus că ar fi luat obiecte din apartamentul designerului.

La emisiunea Xtra Night Show, Sorin Oprea a oferit detalii despre ce s-a întâmplat la apartamentul creatorului de modă.

„Eu nu am avut de ascuns absolut nimic chiar din prima secundă. Prima apariţie a mea a fost acolo fără părinţi. Eu am probe la ce oră m-am trezit, la ce oră m-am dus acolo, la ce oră am sunat pe fiecare în parte. Deci, orice scot pe gruă, am o probă. Primul feeling pe care l-am avut a fost să merg, să dau de părinţii lui, de familia lui, deoarece, după cum v-am şi zis, cu o noapte în urmă mă întâlnisem cu el şi trebuia să meargă cu noi în maşină spre Bucureşti şi aşa am simţit, să merg acolo, în ideea de a dat de familie, de cineva, ştiind că el tot timpul mai stătea cu cineva în casă. Deci tot timpul era un bărbat la el în casă.

Era un străin la uşă, voia să intre înăuntru. Am vorbit cu el, i-am explicat că un prieten de-al meu tocmai ce a murit, dacă a văzut pe cineva pe aici, familie, ceva, prieteni… Mi-a spus că nu şi că îi pare rău. Am intrat înauntru, apoi am urcat pe scări, am intrat la el pe hol, pe casa scării şi undeva, în spatele unui tablou, masă, nu ştiu ce era aia… era pisica. Uşa era crăpată undeva la un cinci centimetri… Haideţi să lămurim treaba asta odată pentru totdeauna. Eu nu am intrat în apartamentul lui Răzvan deoarece mirosea extraordinar de urât.

Am plecat spre casă, am sunat-o pe mama lui şi mi-a zis că în două, trei ore, ajunge în Bucureşti şi cum ajunge mă sună şi dacă pot să o ajut să îi aleagă haine lui Răzvan, să aibă cu ce să îl îmbrace la Constanţa, să îl aducă în Bucureşti. După două, trei ore, am mers acolo… Devastată, exact cum a zis şi doamna avocat. Toate hainele erau aruncate pe jos, adică nu toate, câteva din ele. Răzvan avea perioade. Avea perioade când era ordonat, avea perioade când nu-i păsa de nimic şi tot ce era în jurul lui nu conta şi na. Erau căzute haine pe jos, era mizerie, rahat de pisică. Asta şi mirosea în halul ăsta. Era ca şi cum e un apartament nelocuit de ceva vreme”, a declarat Sorin Oprea, potrivit spynews.ro.

Citește și:

În ziua în care împlinește 80 de ani, Ion Țiriac rememorează momentele în care a descoperit secretele tenisului: „Când am început să joc tenis, țineam racheta de la jumătatea mânerului”

Citește mai multe despre Răzvan Ciobanu, sorin oprea și apartament pe Libertatea.