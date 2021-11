Recent, fostul concurent de la „Asia Express” a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a vorbit printre altele și despre căsătorie. Connect-R a fost întrebat de către Mihai Morar dacă a reprezentat căsnicia lui o cutie pentru el, iar răspunsul artistului a fost unul neașteptat.

Artistul mărturisește că a crezut că mariajul îl va împlini, însă nu s-a întâmpla așa cum gândea la vremea respectivă.

Mihai Morar: Căsnicia pentru tine a fost o cutie?

Connect-R: Căsnicia pentru mine a fost, din păcate, un alt element exterior care eu am considerat că o să mă împlinească. Dar, nu aia te împlinește. Nici aia nu te împlinește. Revin la Hristos.

Connect-R: Îl întreabă un nene pe Hristos: «Învățătorule, soția mea a mai avut înaintea mea 3 căsătorii, dar acum e cu mine. Dacă moare cu mine, în Ceruri, nu este a mea?». Hristos îi spune, dezamăgitor pentru el: «Nu. În Ceruri nu o să fim decât frați și surori, nu există conceptul ăsta»”

Cântărețul a trăit cu frica de singurătate și a crezut că o căsnicie îi va domoli această teamă. Percepțiile lui Connect-R s-au schimbat în momentul în care s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu.

Connect-R: Dacă te uiți în cultura noastră, nunta a plecat ca sprijin social. Mirii nu se întâlneau, se întâlneau părinții. Un alt beneficiu pe care l-am văzut că o să mi-l aducă căsătoria a fost frica de singurătate.

Mihai Morar: Când ai scăpat de frica asta?

Connect-R: Când am aflat că sunt parte din Dumnezeu. De ce să fiu singur? Nu singurătatea e urâtă, însingurarea. Eu nu sunt singur niciodată. (…) Destinul m-a mângâiat în așa fel încât să fac parte din tagma oamenilor pe care îi cunoaște toată lumea.

Connect R: Eu merg des cu taxiul, stau de vorbă cu taximetriștii. Sunt Gemeni, comunicarea pentru mine este esențială. (…) De multe ori, celălalt te lipsește de tine, eu asta am observat”, a continuat dialogul dintre ei.

De ce nu a funcționat căsnicia lui Connect-R cu Misha

Vedeta a explicat și ce nu a funcționat în căsnicia lui, dar și ce a înțeles în urma despărțirii de femeia care l-a făcut tată.

„Din păcate, căsnicia am folosit-o ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aici a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit. Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe ideea de extragere a fericirii de la unul la celălalt. Când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea fericirii de la unul la celălalt. Lucru pe care eu nu l-am înțeles. Nu este dator nimeni să mă facă pe mine fericit. Nu l-am înțeles… prea târziu! Mergem mai departe. Nu e o problemă”, a spus Connect-R.

