Toată lumea a fost uimită atunci când Connect-R anunța că a divorțat de Misha. Cei doi au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește viața lor de familie, iar pe mama fetiței sale o apreciază extrem de mult. Artistul a fost invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a spus ce nu a funcționat în căsnicia lui și ce a înțeles el în urma despărțirii de femeia care l-a făcut tată.

„Din păcate, căsnicia am folosit-o ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aici a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit. Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe ideea de extragere a fericirii de la unul la celălalt. Când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea fericirii de la unul la celălalt. Lucru pe care eu nu l-am înțeles. Nu este dator nimeni să mă facă pe mine fericit. Nu l-am înțeles… prea târziu! Mergem mai departe. Nu e o problemă”, a spus Connect-R.

„Crezi că poate există dragostea romantică, autentică cum e dragostea dintre tată-fiică între un bărbat și o femeie? Mai visezi la ea?”, a fost întrebarea lui Mihai Morar. Până acum, nici Misha, dar nici Connect-R nu și-au refăcut viața după divorț. Artistul a răspuns: „Nu visez. Nici nu mă gândesc. Îmi e foarte bine așa, extraordinar de bine așa. Poate există…”

Au trecut aproape 5 ani de la divorț, însă Connect-R și Misha continuă să locuiască în aceeași casă, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Cei doi nu au făcut această alegere din confort sau pentru copil, ci pentru că așa au simțit. Connect-R a precizat că probabil această situație nu va mai dura prea mult. „Trăim în aceeași casă, da. Culmea, ne înțelegem foarte bine. E minunat așa. Nu o să mai dureze mult cred. Este extraordinar și ne înțelegem super ca părinți ai Mayei”, a mărturisit artistul.

Connect-R, despre relația cu fiica lui, Maya

De când în viața lui a apărut Maya, totul s-a schimbat. Artistul a mărturisit că se înțelege cu fiica sa și fără să vorbească. Connect-R este un tată dedicat și se implică în creșterea fetiței sale.

„Relația cu fiica mea e 100% autentică. Avem niște momente atât de mute, știi cum?! Zicea Einstein că limbajul este modul handicapat al omului de a traduce niște sentimente, niște stări… Noi l-am depășit de mult. Aseară stătea pe canapea, iar eu pe cealaltă canapea și ne uitam la „Asia Express”, iar la un moment dat m-am întors către ea și i-am făcut cu mâna și a bufnit în râs, apoi râdeam amândoi. Comunicăm la un nivel extraordinar de profund, fără cuvinte”, a mai spus Connect-R în cadrul podcast-ului „Fain&Simplu”.

