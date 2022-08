Maya este fiica lui Connect-R și a Mishei. Chiar dacă cei doi au divorțat, ei continuă să locuiască în aceeași casă și să meargă împreună în vacanțe. Se comportă ca o adevărată familie, iar fetița lor nu a simțit niciodată ruptura dintre părinți.

Connect-R este uimit de gândirea pe care fiica lui o are la vârsta de 8 ani. Artistul a primit o lecție importantă din partea Mayei atunci când a întrebat-o dacă îl iubește mai mult pe el decât pe mama ei.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: «Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin? Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin». Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea”, a spus Connect-R la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Connect-R locuiește în aceeași casă cu fosta soție

Au trecut aproape 6 ani de la divorț, însă Connect-R și Misha continuă să locuiască în aceeași casă, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Cei doi nu au făcut această alegere din confort sau pentru copil, ci pentru că așa au simțit. Connect-R a precizat că probabil această situație nu va mai dura prea mult. „Trăim în aceeași casă, da. Culmea, ne înțelegem foarte bine. E minunat așa. Nu o să mai dureze mult cred. Este extraordinar și ne înțelegem super ca părinți ai Mayei”, a mărturisit artistul.



