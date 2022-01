Ieri, pe 26 ianuarie, Misha a dezvăluit că a fost ziua de naștere a fiicei sale și a lui Connect-R. Cântăreața a publicat pe contul său oficial de Instagram mai multe fotografii de la petrecerea pe care i-au organizat-o micuței. În poze apare și Connect-R, care nu a putut lipsi de la aniversare Mayei.

Fetița, care a împlinit opt ani, a îmbrăcat o rochie specială, asemănătoare cu a lui Minnie Mouse, a avut pe cap chiar și o bentiță specială cu urechiușe. Maya i-a avut alături pe prietenii ei, au mâncat tort și s-au jucat la locul de joacă unde a fost organizată petrecerea.

Mama ei, Misha, i-a și transmis un mesaj special cu ocazia zilei ei de naștere. „La mulți ani, Mayu meu! Copilul meu bun! Te iubim mult de tot!!! Să ai o viața plină de fericire”, a notat vedeta pe Instagram.

Imediat după ce a postat galeria foto de la petrecerea fiicei Maya, o mulțime de urări a primit fetița, fanii Mishei și ai lui Connect-R i-au urat „La mulți ani” micuței în vârstă de 8 ani.

De ce nu și-a refăcut viața Connect-R după divorțul de Misha

Toată lumea a fost uimită atunci când Connect-R anunța că a divorțat de Misha. Cei doi au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește viața lor de familie, iar pe mama fetiței sale o apreciază extrem de mult. Artistul a fost invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a spus ce nu a funcționat în căsnicia lui și ce a înțeles el în urma despărțirii de femeia care l-a făcut tată.

„Din păcate, căsnicia am folosit-o ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aici a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit. Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe ideea de extragere a fericirii de la unul la celălalt. Când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea fericirii de la unul la celălalt. Lucru pe care eu nu l-am înțeles. Nu este dator nimeni să mă facă pe mine fericit. Nu l-am înțeles… prea târziu! Mergem mai departe. Nu e o problemă”, a spus Connect-R.

„Crezi că poate există dragostea romantică, autentică cum e dragostea dintre tată-fiică între un bărbat și o femeie? Mai visezi la ea?”, a fost întrebarea lui Mihai Morar. Până acum, nici Misha, dar nici Connect-R nu și-au refăcut viața după divorț. Artistul a răspuns: „Nu visez. Nici nu mă gândesc. Îmi e foarte bine așa, extraordinar de bine așa. Poate există…”

Au trecut aproape 5 ani de la divorț, însă Connect-R și Misha continuă să locuiască în aceeași casă, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Cei doi nu au făcut această alegere din confort sau pentru copil, ci pentru că așa au simțit. Connect-R a precizat că probabil această situație nu va mai dura prea mult. „Trăim în aceeași casă, da. Culmea, ne înțelegem foarte bine. E minunat așa. Nu o să mai dureze mult cred. Este extraordinar și ne înțelegem super ca părinți ai Mayei”, a mărturisit artistul.

