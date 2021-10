Trei echipe au fost nominalizate aseară la cursa pentru ultima șansă, Este vorba despre Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, soții Natanticu și Connect-R și Shift. Băieții au ajuns ultimii la Irina Fodor și nestemata din cufărul pe care Zarug și Lorelai l-au purtat cu ei a fost roșie, asta însemnând eliminare. Așadar, drumul lui Connect-R și al lui Shift la „Asia Express” a luat sfârșit.

„Nu trebuie să vă pară rău pentru că acest concurs este foarte dur, foarte real. Așa cum spunea doamna Adriana, noi suntem cuplul boem de aici. Suntem împrăștiați, dezordonați, pierdem lucruri”, a spus Connect-R.

„Mulțumim Asia Express pentru experiența asta de neuitat”, a spus Shift.

„Ne-a părut rău că nu mai stăm”

Connect-R a dezvăluit apoi că și-a îndeplinit obiectivul principal în competiție.

„Ne-a părut rău că nu mai stăm. Dar este corect. Pe de altă parte, când am văzut piatra roșie ne-am adus aminte de motivul pentru care am venit aici și anume să-mi câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani nu știu dacă am fost mai aproape de Dumnezeu cum am fost în astea 3 săptămâni”, a mărturisit Connect-R la „Asia Express”, conform a1.ro.

Connect-R, probleme de sănătate la „Asia Express”

Pe parcursul competiției, Connect-R s-a confruntat cu probleme de sănătate la „Asia Express”. Artistul a îngenuncheat de durere.

Connect-R are gastrită și durerea pe care a simțit-o atunci l-a afectat. „Gastrita așa acționează când ești foarte obosit, vomiți. Te eliberezi și te simți mai bine, iar asta nu mă face să mă opresc din cursă. Am trecut la acțiune după”, a spus artistul.

„Oboseala își spunea cuvântul, nu mai înțelegeam nimic, nici unde să mă uit, nici pe unde să o iau. La un moment dat fac o criză de spondiloză cervicală”, a dezvăluit artistul. Connect-R a trecut prin momente dificile în sezonul 4 din „Asia Express”, după ce a avut parte de o criză de spondiloză cervicală.

Concurentul a apelat la cele mai neașteptate gesturi pentru a scăpa de dureri. Pentru a scăpa de durerea apărută în urma crizei de spondiloză cervicală, concurentul a luat decizia să lase toate hainele pe care le avea în rucsac într-un colț de unde le poate lua un alt om: „Și am luat tot ce mi-am luat de acasă: pătură, pernă, cearșaf, haine, pijamale. Am luat și le-am pus într-un colț, poate le găsește un amărât. Nu mai pot, sunt fără haine, are Domnul grijă de mine”, a mai zis Connect-R.

