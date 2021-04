Constantin Enceanu, declarații uimitoare după 36 de ani de căsnicie. „Lucrurile astea grave nu trebuie spuse”

„Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată «gata» în mariaj. Ne-am certat, ca orice om.

Dar niciodată nu i-am spus soţiei mele că am terminat-o. Dacă aş fi zis-o înseamnă că m-aş fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simţi că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, aşa am fost dintotdeauna.

Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soţia mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă. Când ne întâlnim ne pupăm.

Asta este o apropiere şi face relaţia şi mai strânsă. Spunem din suflet «te iubesc». Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer, a spus Constantin Enceanu, la Antena Stars

