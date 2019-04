”Dacă alții colecționează magneți sau căni din vacanțe, eu adun și păstrez bine biletele meciurilor la care merg. Am bilete de la meciurile naționalei României în Olanda, de exemplu, biletul la finala de Liga Campionilor de la Madrid sau meciuri de la Euro, în Portugalia, precum și alte meciuri din Anglia, Germania sau Spania. Dar păstrez și bilete de la meciurile de pe stadioanele din țară – Național Arena, Giulești, Ghencea, Ștefan cel Mare, unele deja dărâmate, se vor transforma pentru Euro 2020, iar biletele mele vor deveni cu atât mai valoroase”, ne-a dezvăluit prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV.

Unul dintre bilete a fost cadou de Ziua Îndrăgostiților

Corina își dă seama că a cheltuit o mică avere pentru această colecție inedită, fiindcă intrarea pe stadioanele mari depășește și câteva sute de euro: ”Am adunat unul câte unul momentele în care m-am bucurat, am cântat, am sărit din scaun, de suspans sau de nervi, pe toate le număr în bilete la meciuri. Știu că sună ciudat pentru o femeie, însă țin să îmi amintesc mereu meciurile pe care le-am trăit pe viu pe stadioanele lumii. Din Giulești până pe Bernabeu, de la Național Arena până pe Camp Nou, am trăit momente magice. De vreo 10 ani păstrez biletele de la meciurile de fotbal și trebuie să vă spun că la niciunul nu am fost cu munca, ci doar în timpul meu liber, de plăcere și curiozitate. Pentru unele m-am dus special, pentru altele m-am nimerit în orașul respectiv, unele m-au constat cât rata la casă, pe unele le-am vânat mai ceva ca pe o reducere la Victoriaʼs Secret, iar pe altele le-am primit cadou – într-un an, de Ziua Îndrăgostiților, de exemplu, am primit un bilet la un meci a lui Real Madrid”.

”La intrare, am pierdut biletul. Am îmbătrânit 5 ani în 5 minute!”

Când ia la mână colecția de bilete, Corina își aduce aminte de fiecare meci în parte. Cea mai frumoasă amintire de pe un stadion o are din urmă cu aproape 9 ani, la Madrid, când a scandat cu italienii numele lui Cristi Chivu, care pe atunci juca la Inter Milano. ”Cea mai intensă experiență pe un stadion a fost la Finala Ligii Campionilor în 2010, la Madrid. Cu greu am reușit să cumpăr bilet la meciul la care visează orice microbist, mi-am luat și biletul de avion de pe o zi pe alta, special pentru meci. La intrare, în mulțime, am pierdut biletul. Am îmbătrânit 5 ani în 5 minute! L-am căutat de nebună, printre mii de picioare și, printr-un noroc chior, l-am găsit pe jos, jerpelit, dar totuși întreg. A fost cu peripeții acea excursie, am stat în galeria italienilor și m-am bucurat la final cu ei, pentru că Inter Milano a câștigat trofeul, cu un român pe teren: Cristian Chivu. Acum plănuiesc să mă întorc la locul faptei: finala Ligii Campionilor din nou la Madrid, peste două luni. Sper să fiu acolo!”, ne-a mai spus Corina Caragea.

