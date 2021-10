Corina Chiriac este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar muzica ei încântă pe toată lumea încă din anii 70 până în prezent. Marea artistă a împlinit astăzi vârsta de 72 de ani. Viața ei a fost presărată cu multe obstacole, însă de fiecare dată a reușit să iasă învingătoare.

Într-un interviu pe care l-a oferit în luna septembrie a acestui an pentru Revista Taifasuri, Corina Chiriac și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai frumoase amintiri din viața de artist. În cei peste 50 de ani de carieră, în care a strâns sute de spectacole, melodii care au devenit şlagăre, piese de teatru și emisiuni de televiziune, marea artistă mărturisește că primii 20 de ani de activitate au fost cei mai frumoși pentru ea.

„Primii 20 de ani au fost cei mai frumoși! Nu pentru a-mi face reclamă la cartea «Minuni trăite», dar primele sute de pagini ilustrează exact această perioadă frumoasă! Și credeți-mă că am povestit cu multe amănunte profesionale, pentru generațiile viitoare, care nu au altfel de unde să știe care era partea frumoasă a meseriilor desfășurate până în 1989. Sau ce am considerat eu că mi-a făcut cea mai mare plăcere, ce călătorii, ce țări, ce gen de artiști. Degeaba se înjură la grămadă toată perioada de dinainte de Revoluție… Au fost și alte fațete ale vremurilor trecute, mai normale… sau așa le consider eu, pentru că fac parte din tinerețea mea și a generației mele…”, a declarat Corina Chiriac pentru Taifasuri, potrivit Fanatik.

Corina Chiriac: „După o viață plină de de toate, mă simt bine singură”

Ajunsă la 72 de ani, cântăreața spune că cel mai drag loc și unde se simte acasă este acolo unde se reîntâlnește cu vechii prieteni. Corina Chiriac a dezvăluit că adună idei pentru o nouă carte pe care speră să o lanseze în viitorul apropiat.

„Acolo unde mă reîntâlnesc cu prieteni vechi, cu oameni pe care-i știu de mult și de care mă leagă nu numai amintiri frumoase, dar și un fel de a gândi, de a fi, care este specific generației noastre. Am și amici mai tineri, dar și aceștia s-au ales singuri, pe baza calităților umane pe care le caut eu, discreție, amabilitate, cultură, grijă pentru sentimentele altuia… Foarte important mi se pare că, astăzi, după o viață plină de de toate, mă simt bine singură. Și pentru că am timp și am multe pasiuni intelectuale, vă dezvălui un mic secret, adun deja idei pentru o nouă carte! Dacă voi reuși să o duc la bun sfârșit așa de bine pe cât îmi doresc, o voi publica! Dar, până atunci, să fim sănătoși și la… punguță groși!!!”, a mai spus artista pentru sursa mai sus menționată.

