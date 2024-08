Sezonul opt al emisiunii „Insula Iubirii” continuă să surprindă și să țină telespectatorii cu sufletul la gură, fiind marcat de răsturnări de situație și momente tensionate. Printre cuplurile care atrag cel mai mult atenția se numără Cornel și Iustina, a căror relație a fost pusă la grea încercare de tentațiile din Thailanda.

Deși la început erau convinși că vor rezista ispitelor, Cornel a cedat și s-a sărutat cu una dintre ispite, ceea ce a declanșat o reacție puternică din partea logodnicei sale, Iustina. După ce a văzut imaginile compromițătoare, aceasta și-a scos inelul de logodnă și a început să se răzbune, apropiindu-se de alți bărbați din cadrul emisiunii. Momentele în care Iustina dansează provocator cu alți participanți și își arată clar intențiile de a-l face pe Cornel să sufere au devenit virale pe rețelele de socializare.

Cornel, care și-a recunoscut infidelitățile chiar înainte de emisiune, a provocat reacții diverse din partea publicului, mai ales în contextul în care relația cu Iustina a început pe când el era încă căsătorit și avea patru copii. Într-un videoclip postat recent pe TikTok, Cornel a mărturisit că doar 10% din ceea ce s-a întâmplat între el și Iustina a fost difuzat la TV, exprimându-și nemulțumirea că momentele frumoase dintre ei nu au fost prezentate publicului.

„Băi imaginile nu le-am văzut toate. Înțelegeți că noi acolo am văzut 10 % din imagini. Tot ce era nașpa și dificil, ca să ne distrugă pe noi, în rest nu am văzut nimic. V-am zis, sunt multe chestii noi. Gândiți-vă că eu nu am văzut nici un lucru bun din partea Iustinei cât am stat pe insulă.

Să îmi arate la bonfire, sau să îmi spună ceva… uite Iustina a făcut ceva bun. Nimic, înțelegeți? Deci deja e jalnic asta. Și ea invers la fel. Nu vă așteptați că acolo mergi și îți arată: vai uite iubita ta strigă după tine că te iubește. Nu îți arată așa ceva. Acolo ești la test frate. Te testezi. Adică te fac cu capul pur și simplu. Nu mergi să fie simplu”, a detaliat Cornel în mediul online.

După ce, Iustina a luat o decizie radicală, trimiţându-i inelul de logodnă lui Cornel, prin intermediul unui mesager inedit, mai exact o dronă, Cornel nu a rămas fără replică, la bonfire-ul care a urmat şi unde a auzit cuvinte grele de la partenera sa. „În seara asta a şters şi ultimele sentimente pe care le mai aveam. Să se gândească bine la ce a făcut până acum, că a făcut un dezastru de care nu e conştientă. Îmi doresc doar atât: ca ea să se trezească din ceea ce face şi ştiu un singur lucru: voi pleca singur de aici, indiferent de situaţie!”, au fost declaraţiile lui Cornel la testimonial.

Cine sunt Iustina și Cornel de la „Insula iubirii”

Iustina (26 de ani), agent imobiliar și Cornel (38 de ani), antreprenor, au pornit în aventura vieţii lor pe Insula Iubirii după o relaţie de 1 an și 2 luni, trăită la foc intens. Iar testul Insulei se anunţă şi mai intens, întrucât au planuri mari la revenirea în ţară: au nunta deja programată, ba chiar și rochia de mireasă achiziţionată. Înainte ȋnsă de a face pasul cel mare, spun că au nevoie de adevărul pe care doar Insula poate să îl ofere. Când s-au cunoscut, Cornel era căsătorit, dar relaţia nu mai funcţiona, ȋn ciuda celor patru copii ai cuplului. Ea este foarte geloasă, iar el i-a și dat motive ca să fie așa.



