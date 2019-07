De Andreea Romaniuc Archip,

Cornel Ilie, 43 de ani, ar fi putut duce o viață liniștită la PRO TV, cu o remunerație pe măsură, dacă nu ar fi visat cu ochii deschiși să devină artist.

La acea perioadă, el a avut ocazia să lucreze cu Andreea Esca. Știrista a fost printre primii oameni care au aflat de planul lui de a o lua de la zero pe plan profesional și a făcut tot posibilul să îl facă să se răzgândească. În zadar însă.

Cornel Ilie și-a îndeplinit visul de a face muzică

„Am fost colegi încă de la început, când era Canal 31 și urma să devină PRO TV. Am fost acolo printre primii angajați ai PRO-ului. Eram inginer de sunet, lucram la știri cu Andreea Esca, eram prieteni și i-am spus la un moment dat, în 1998: „Mă, eu o să plec! Abandonez serviciul ăsta! O să renunț și la facultate ca să fac muzică!”. Nu m-a crezut, m-a luat de nebun, a încercat să mă convingă să nu, atât cât a putut: „Băi, nu, că e bine, că e un salariu bun!”. Nimic! „Eu las tot și mă apuc serios de muzică””, ne-a povestit Cornel Ilie despre reorientarea sa pe plan profesional.

Părinții l-au încurajat să facă tot posibilul pentru a fi fericit

Deși planul lui părea nebunesc, pentru că, la vremea aceea, nu-i lipseau nici banii și nici funcția, Cornel Ilie s-a bucurat de înțelegerea părinților săi. Aceștia nu numai că nu s-au opus, ci l-au încurajat să facă tot posibilul pentru a fi fericit.

„Lucram la PRO TV ca inginer de sunet și eram la Facultatea de Imagine, eram în domenii diferite, dar creative amândouă. Am avut norocul să mă nasc și să cresc într-o familie care m-a susținut în absolut orice decizie am luat. Le-am zis: „Nu vreau să mai fac facultate, nu învăț nimic acolo, nu îmi place, nu vreau să mai fac serviciul acela, vreau să fac doar muzică”. Au zis OK, atât timp cât putem să te susținem, să te sprijinim până se întâmplă ce trebuie, suntem aici, orice ar fi. A fost una dintre marile șanse pe care le-am avut în viața asta, că am crescut într-o familie care m-a înțeles și care m-a împins mereu de la spate”, a declarat, pentru Libertatea, Cornel Ilie.

