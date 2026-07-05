Construită în jurul unui pian sensibil și a unor versuri încărcate de emoție, „Nocturna” este una dintre cele mai personale și cinematice piese din repertoriul recent Vunk. Cu o durată de aproape șase minute, melodia invită la introspecție și la o conexiune autentică cu propriile amintiri și sentimente.

Cornel Ilie și membrii trupei Vunk alături de copiii lorIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Muzica și versurile sunt semnate de Cornel Ilie, iar producția, mixul și masterul au fost realizate de Călin Grăjdan. Gândită ca o experiență completă, „Nocturna” își va dezvălui întreaga forță și în concertele live, alături de orchestră.

„Nocturna” vorbește despre acele legături care rezistă timpului și despre oamenii care ne definesc viața chiar și atunci când cuvintele nu mai sunt suficiente. Alegerea de a-i include în videoclip pe copiii membrilor Vunk adaugă o notă autentică și profund personală poveștii, transformând imaginile într-o reflecție despre moștenirea emoțională pe care o lăsăm mai departe.

Prin această prezență, videoclipul devine o celebrare a iubirii necondiționate, a fragilității și a conexiunilor care ne însoțesc din generație în generație.

„«Nocturna» noastră nu are tipare. Este un cântec neobișnuit de lung pentru aceste vremuri, șase minute și jumătate, este filmat pe verticală, probabil primul clip românesc așa. Este o trimitere și la genul clasic de scriere a muzicii la pian, nocturna, dar și spre rock.

Însă, cel mai important pentru noi este că în acest clip apar toți copiii noștri. Și am vrut neapărat să fac asta în acest cântec care vorbește despre anul 2088, ca atunci când ei vor prinde acea perioadă, peste 62 de ani, să se uite în urmă la lumea de azi și să le spună copiilor lor: «Ei sunt bunicii voștri și au încercat, la vremea lor, să facă lumea mai frumoasă prin muzică»”, a spus Cornel Ilie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
GSP.RO
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 04 iul.
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul.ro
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Marele atu al Craiovei în lupta din Liga Campionilor și SuperLiga. Cum arată echipele-tip pe care oltenii le pot folosi în cele două competiții
Fanatik.ro
Marele atu al Craiovei în lupta din Liga Campionilor și SuperLiga. Cum arată echipele-tip pe care oltenii le pot folosi în cele două competiții
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

A împlinit 102 ani, are un Oscar și două stele pe Hollywood Walk of Fame. Este cea mai vârstnică legendă a cinematografiei
Stiri Mondene 04 iul.
A împlinit 102 ani, are un Oscar și două stele pe Hollywood Walk of Fame. Este cea mai vârstnică legendă a cinematografiei
De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec...”
Stiri Mondene 04 iul.
De ce refuză Elena Gheorghe operațiile estetice la aproape 41 de ani. „Spun asta fără să judec…”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
ObservatorNews.ro
Scumpirile la pompă îi împing pe români spre mașinile electrice. Înmatriculările au crescut de patru ori
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Mediafax.ro
Greșelile care îți GOLESC portofelul la supermarket. Cum să cheltuiești MAI PUȚIN la cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Redactia.ro
Rică Răducanu trece prin clipe grele. A fost internat de urgență
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 04 iul.
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Povestea domnului Nelu, legenda de la Colegiul „Racoviță” din Iași. De 18 ani deschide poarta în fiecare dimineață și știe pe de rost numele tuturor elevilor. „Este o legendă!”
ZiaruldeIasi.ro
Povestea domnului Nelu, legenda de la Colegiul „Racoviță” din Iași. De 18 ani deschide poarta în fiecare dimineață și știe pe de rost numele tuturor elevilor. „Este o legendă!”
Ed Sheeran, apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei de la Cupa Mondială. Ce a făcut celebrul artist pentru Harry Kane și colegii săi
Fanatik.ro
Ed Sheeran, apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei de la Cupa Mondială. Ce a făcut celebrul artist pentru Harry Kane și colegii săi
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar