Construită în jurul unui pian sensibil și a unor versuri încărcate de emoție, „Nocturna” este una dintre cele mai personale și cinematice piese din repertoriul recent Vunk. Cu o durată de aproape șase minute, melodia invită la introspecție și la o conexiune autentică cu propriile amintiri și sentimente.

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Muzica și versurile sunt semnate de Cornel Ilie, iar producția, mixul și masterul au fost realizate de Călin Grăjdan. Gândită ca o experiență completă, „Nocturna” își va dezvălui întreaga forță și în concertele live, alături de orchestră.

„Nocturna” vorbește despre acele legături care rezistă timpului și despre oamenii care ne definesc viața chiar și atunci când cuvintele nu mai sunt suficiente. Alegerea de a-i include în videoclip pe copiii membrilor Vunk adaugă o notă autentică și profund personală poveștii, transformând imaginile într-o reflecție despre moștenirea emoțională pe care o lăsăm mai departe.

Prin această prezență, videoclipul devine o celebrare a iubirii necondiționate, a fragilității și a conexiunilor care ne însoțesc din generație în generație.

„«Nocturna» noastră nu are tipare. Este un cântec neobișnuit de lung pentru aceste vremuri, șase minute și jumătate, este filmat pe verticală, probabil primul clip românesc așa. Este o trimitere și la genul clasic de scriere a muzicii la pian, nocturna, dar și spre rock.

Însă, cel mai important pentru noi este că în acest clip apar toți copiii noștri. Și am vrut neapărat să fac asta în acest cântec care vorbește despre anul 2088, ca atunci când ei vor prinde acea perioadă, peste 62 de ani, să se uite în urmă la lumea de azi și să le spună copiilor lor: «Ei sunt bunicii voștri și au încercat, la vremea lor, să facă lumea mai frumoasă prin muzică»”, a spus Cornel Ilie.

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