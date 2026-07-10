Aceeași mașină, două prețuri diferite

Flote Auto a analizat una dintre cele mai importante întrebări din industria auto actuală: de ce sunt mașinile electrice fabricate în China mult mai ieftine decât oriunde în altă parte?

Pentru cumpărătorul obișnuit, răspunsul simplu ar fi „pentru că statul chinez le subvenționează”. Doar că explicația completă este mai largă. Subvențiile au contat, dar China a construit între timp un ecosistem auto-electric foarte greu de copiat rapid: fabrici mari, furnizori locali, producție de baterii, software, volum uriaș și o piață internă unde concurența împinge prețurile în jos.

Un exemplu bun este BYD Atto 3. Potrivit Reuters, modelul era vândut în China cu 19.283 de dolari, în timp ce în Germania ajungea la 42.789 de dolari. Diferența este uriașă și arată că nu vorbim doar despre „mașini chinezești ieftine”, ci despre mașini care pot fi foarte ieftine acasă și mult mai scumpe când ajung în Europa.

China are avantajul bateriilor și al producției locale

La o mașină electrică, bateria este una dintre cele mai scumpe componente. Aici China are un avantaj major. Țara controlează o parte importantă din lanțul global al bateriilor: celule, materiale, rafinare, furnizori, electronică de putere și producție la scară foarte mare.

Asta contează enorm. Când produci milioane de mașini electrice pe an și ai furnizorii aproape de fabrică, costurile scad. Nu mai depinzi la fel de mult de componente aduse de la mii de kilometri, iar dezvoltarea unei mașini se poate face mai repede.

BYD este exemplul cel mai clar, pentru că nu este doar producător auto. Compania produce și baterii, componente, sisteme electrice și multe piese în propria rețea. Cu alte cuvinte, păstrează în interior o parte mai mare din lanțul de producție. Pentru un constructor european clasic, care depinde de mulți furnizori externi, această integrare este mai greu de egalat.

Piața din China este atât de competitivă încât taie prețurile

Un alt motiv important este presiunea din piața internă. În China, mașinile electrice nu mai sunt o nișă exotică. Sunt peste tot, iar producătorii se bat agresiv pentru cotă de piață.

BYD, Tesla, SAIC, Geely, Nio, Xpeng, Leapmotor, Chery și alți producători concurează într-o piață în care clientul are foarte multe opțiuni. Când oferta este mare, iar cumpărătorii sunt obișnuiți cu reduceri, tehnologie și dotări, prețurile sunt împinse în jos.

Asta explică de ce unele modele pot costa în China aproape cât o mașină mică pe benzină din Europa, deși au baterie, ecrane mari, sisteme de asistență și autonomie decentă.

Pentru producători, China este o piață dură. Pentru clientul chinez, este un avantaj. Pentru europeni, însă, aceeași mașină ajunge într-o piață unde prețurile sunt mai mari, taxele sunt diferite, iar brandul poate fi poziționat mai sus.

În Europa intră taxele, transportul și marja mai mare

Când o mașină electrică fabricată în China ajunge în Europa, prețul nu mai este doar prețul de fabrică. Se adaugă transportul, omologarea, distribuția, rețeaua de dealeri, garanțiile, costurile comerciale și taxele.

Uniunea Europeană aplică deja o taxă vamală standard de 10% pentru mașinile importate din afara UE. Peste aceasta, pentru electricele fabricate în China, au fost introduse taxe suplimentare anti-subvenție. Acestea diferă în funcție de producător: Tesla are o taxă suplimentară mai mică pentru mașinile produse în China, BYD are 17%, Geely 18,8%, iar SAIC, grupul care deține MG, ajunge la 35,3%.

Asta înseamnă că o electrică fabricată în China poate pleca din Asia cu un preț competitiv, dar ajunge în Europa cu un strat serios de costuri peste ea.

Mai există însă și altceva: marja. Unele modele chinezești sunt vândute în Europa mult mai scump decât în China pentru că piața europeană permite asta. Dacă mașina rămâne competitivă față de rivalii europeni chiar și la un preț mai mare, producătorul nu are motiv să o vândă la prețul din China.

Nu toate mașinile chinezești sunt ieftine din același motiv

Este important de spus că nu există o singură explicație valabilă pentru toate brandurile chinezești.

La unele modele, avantajul vine din baterii mai ieftine și producție la scară mare. La altele, din susținerea statului chinez sau din costuri mai mici cu forța de muncă. La altele, din faptul că sunt făcute pentru o piață internă foarte competitivă și apoi exportate cu prețuri mai mari.

De asemenea, nu toate modelele chinezești sunt „ieftine”. Unele vin în Europa cu prețuri apropiate de mărcile consacrate, tocmai pentru că încearcă să fie percepute ca alternative serioase la Volkswagen, Tesla, Hyundai, Kia sau Renault, nu doar ca opțiuni de buget.

Asta se vede tot mai clar: China nu mai exportă doar mașini ieftine. Exportă și SUV-uri mari, plug-in hybrid-uri cu autonomie electrică mare, modele premium și electrice cu tehnologie avansată.

Ce înseamnă pentru cumpărătorul din România

Pentru România, diferența de preț dintre China și Europa este importantă, dar nu trebuie citită greșit. Faptul că o mașină costă mult mai puțin în China nu înseamnă automat că ar putea fi vândută la același preț și la noi.

În România, prețul final include costurile europene: taxe vamale, TVA, transport, rețea de service, garanție, logistică și marja importatorului. În plus, dacă mașina este electrică și produsă în China, intră și în zona tarifelor suplimentare impuse de UE.

Dar comparația rămâne utilă. Ea arată cât de eficient a devenit sistemul auto chinez și de ce producătorii europeni sunt sub presiune. Dacă o mașină electrică poate fi produsă și vândută profitabil în China la un preț mult mai mic, întrebarea pentru Europa devine incomodă: de ce electricele noastre sunt încă atât de scumpe?

Pentru clientul român, efectul se va vedea în două feluri. Pe de o parte, mașinile chinezești vor pune presiune pe prețurile europenilor. Pe de altă parte, taxele UE pot reduce diferența de preț și pot face unele modele chinezești mai puțin spectaculoase decât par la prima vedere.