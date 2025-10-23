În urmă cu ceva vreme, Bianca, soția lui Cornel Păsat, a plecat de acasă și a decis să pună capăt mariajului lor din cauza neînțelegerilor. Coregraful trupei Flamingo Boys nu a dorit însă să se prezinte la notar, fapt ce a determinat-o pe partenera sa să-l anunțe că va merge mai departe pe calea legală, apelând la instanță.

Totuși, înainte de a face pasul final, cei doi au decis să mai acorde relației o ultimă șansă. Ieri, Cornel și Bianca s-au revăzut la vila în care au locuit de-a lungul căsniciei lor. Întâlnirea a avut loc chiar înainte ca artistul să plece, pentru ca Bianca să poată reveni acasă împreună cu băiețelul lor. Tema principală a discuției a fost divorțul pe cale amiabilă.

Și-au mai acordat o șansă

Fiecare dintre ei și-a expus dorințele și nemulțumirile, iar întâlnirea părea să se încheie cu o simplă despărțire civilizată. Însă, după o îmbrățișare emoționantă și promisiunea că vor rămâne prieteni de dragul copilului, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată: cei doi s-au împăcat.

Au hotărât să mai încerce să salveze mariajul lor, în primul rând pentru fericirea băiețelului pe care îl au împreună. „O iubesc și am iubit-o tot timpul pe Bianca. De aceea am și refuzat să merg la notar, pentru că nu voiam acest divorț. Și ea avea nevoie de o pauză în care să-și limpezească gândurile.

Am discutat despre divorț, apoi de ce și-ar fi dorit fiecare de la celălalt să îndrepte. La final, când ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat! Ne-am dat seama cât de greu ne era amândurora, și mai ales lui Dryas. Atunci când era cu Bianca, întreba de mine.

Când era cu mine, întreba de Bianca. Uneori, ca să renaști, trebuie să treci prin iad. Iar eu am simțit asta în această perioadă în care am stat departe de familia mea”, a spus pentru Cancan Cornel Păsat. Artistul a recunoscut, totuși, că urmează o perioadă de încercare, menită să le arate dacă pot depăși problemele care le-au zguduit căsnicia.

„Momentan, am stabilit să fim într-o perioadă de probă. M-am mutat acasă, dar dacă nu vom remedia ceea ce nu a mers între noi, de comun acord ne vom despărți amiabil. Sper însă că nu va fi cazul. Personal, eu știu ce am de făcut, ca să nu mai trecem prin așa ceva”, a adăugat Cornel Păsat.

Declarațiile făcute de Bianca Păsat

Momentan, ea nu a făcut declarații despre împăcare, însă săptămâna trecută a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a rupt tăcerea despre perioada prin care trece.

Invitată la rubrica „Sosurile picante”, Cătălin Măruță a început interviul cu o întrebare directă, după ce, zilele trecute, îl avusese invitat și pe Cornel Păsat, vizibil afectat de despărțire. „Bianca, întâi de toate vreau să te întreb cum ești. Pentru că l-am avut zilele trecute pe Cornel, ne-a povestit, și l-am văzut – cum să zic – foarte afectat de momentele prin care treceți. Și pur și simplu vreau să te întreb cum ești”.

„Bine, deloc ușor, dar… Cred că e o perioadă prin care trebuie să trec la un moment dat. Sunt multe emoții, multe trăiri, nu am obișnuința mea de a mă exterioriza. (…) Păi, noi avem interacțiune destul de multă, pentru că este firesc, avem legături la mijloc. Și vom continua să avem. Dar momentan am nevoie de o perioadă de liniște, în care să mă adun, să văd eu ce am nevoie, cum am nevoie. La fel și el știe ce are de făcut, și-om vedea cum o să fie pe viitor”.

