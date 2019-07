Cornelia Catanga a fost externată din spital, după ce a făcut un stop cardio- respirator și a fost operată de urgență. Artista a făcut primele declarații și a mărturisit că trece printr-o perioadă complicată.

„Am fost la un pas de moarte, dar m-a iubit Dumnezeu. M-a mai lăsat pentru că le-am făcut mult bine oamenilor, am un suflet bun. În spital m-am speriat de toată aparatura aia, mi-a fost foarte frică. Le mulţumesc tuturor celor care m-au readus la viaţă. Din păcate, vreo două luni trebuie să stau departe de scenă. Pierd nişte contracte, rămân fără bani, am nevoie şi de tratament, nu ştiu ce voi face. Zilnic trebuie să iau o anume pastilă pentru inimă. Stentul pe care mi l-au pus, un dispozitiv care ajută la circulaţia normală a sângelui, este foarte bun, mă ajută să respir mai bine. Ce mi-aş dori e să pot dormi, căci am grave insomnii. Mă tot gândesc prin ce am trecut”, a spus Cornelia Catanga pentru click.ro.

