Accidentul a avut loc pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea. Din primele verificări făcute de polițiști, autoturismul a lovit un cap de pod, iar la scurt timp după impact a luat foc. În autoturism se aflau patru persoane. Două dintre ele au reușit să iasă la timp din mașina incendiată. Victimele rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

Pentru celelalte două persoane aflate în mașină nu s-a mai putut face nimic. Acestea au fost găsite moarte, carbonizate, în interiorul autoturismului incendiat.

„Din nefericire, celelalte două persoane au fost identificate decedate, carbonizate, în interiorul autoturismului incendiat. Din primele date, cauza probabilă a producerii accidentului ar fi viteza excesivă”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Anchetatorii urmează să stabilească viteza cu care circula mașina, traseul autoturismului înainte de impact și cum au ajuns cele patru persoane în situația în care vehiculul a lovit capul de pod și a luat foc.