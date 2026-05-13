De origine cubaneză și un adversar înverșunat al comunismului, Marco Rubio (54 de ani) a jucat un rol-cheie, în calitate de senator, în adoptarea unor sancțiuni împotriva regimului de la Beijing, în special din cauza relelor tratamente aplicate împotriva uigurilor, o minoritate musulmană. De asemenea, șeful diplomației americane a criticat aspru represiunea exercitată de China în Hong Kong.

Aceste poziții ferme pe tema drepturilor omului i-au adus lui Rubio două sancțiuni din partea regimului de la Beijing, inclusiv o interdicție de a intra pe teritoriul chinez.

Însă, cu puțin timp înainte de preluarea mandatului, în ianuarie 2025, guvernul și presa de stat de la Beijing au început să folosească un caracter diferit pentru prima silabă a numelui său de familie.

Doi diplomați citați de AFP spun că această schimbare s-ar explica prin faptul că Marco Rubio este vizat de sancțiuni sub vechea ortografie a numelui său.

Contactată de AFP, Ambasada Chinei în SUA nu a comentat acest caz.

În schimb, un oficial al Departamentului american de Stat a confirmat pur și simplu că Marco Rubio îl însoțește pe Donald Trump în China. El a fost văzut urcând marți la bordul Air Force One.

De la preluarea mandatului de secretar de stat, Rubio s-a aliniat liniei lui Trump care îl descrie pe liderul chinez Xi Jinping ca fiind un „prieten” și favorizează consolidarea relațiilor comerciale, trecând în plan secund chestiunile legate de drepturile omului.

Anul trecut, însă, Marco Rubio a dat asigurări Taiwanul că administrația Trump nu va negocia viitorul insulei în cadrul unui acord comercial cu China.

Regimul de la Beijing consideră Taiwanul parte integrantă a teritoriului chinez și nu exclude recurgerea la forță pentru a încheia „reunificarea”.

