Corneliu Oană îi duce dorul lui Brigitte Sfăt. „Nici eu nu mă așteptam la aceste sentimente”

Brigitte Sfăt este una dintre vedetele care fac parte din show-ul Ferma, astfel că se află departe de familia sa. Partenerul său de viață, Corneliu Oană a mărturisit că îi duce dorul acesteia și că a ajuns chiar să nu mai doarmă și să nu mai poată mânca.

„Nu am cum să iau legătura cu ea, pentru că nu are acces la telefon, telefonul ei chiar este redirecționat la mine. Cu ea cred că am vorbit acum două sau trei săptămâni, un minut. Îmi e foarte dor de ea.

Nu am putut să mănânc, nu am putut să dorm, nici eu nu mă aşteptam la aceste sentimente.

Îmi e foarte dor de ea și mi-am dat seamă că o iubesc foarte mult. Este femeia alături de care pot să-mi creez o familie”, s-a confesat Corneliu oană la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

