Corsetul purtat de Andreea Raicu la Premiile Gopo 2024 a fost realizat din piesele unui calculator: „Deșeurile sunt resurse, nu gunoi”

Aseară, la Premiile Gopo 2024 sau „Oscarurile românești”, așa cum mai e cunoscut evenimentul are recompensează realizările cinematografiei din România, filmul „Libertate”, produs de Oana Bujgoi Giurgiu şi Tudor Giurgiu, a fost ales Cel mai bun lungmetraj.

La gală au pășit pe covorul roșu actori consacrați, precum Victor Rebengiuc, dar și artiști la început de carieră. Printre aceștia s-a remarcat și fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu. La eveniment, ea nu a fost însoțită, însă a socializat minute în șir cu buna ei prietenă, actrița Laura Cosoi.

Andreea Raicu a purtat o rochie din materiale reciclate

Cu zâmbetul pe buze, Andreea Raicu a făcut furori la Premiile Gopo 2024 cu ținuta aleasă. Ea a îmbrăcat o rochie neagră, lungă, iar corsetul era accesorizat cu piese dintr-un calculator. „Nu o să vă vină să credeți ce ținută port în această seară! Environ schimbă paradigma: deșeurile sunt resurse, nu gunoi. Din piesele unor aparate electronice scoase din uz se pot crea lucruri extraordinare, cum este și acest top pe care-l port în această seară!

Cine s-ar fi gândit că din piesele unui computer, care par inutile, se poate realiza un astfel de top?!”, a spus, pe Instagram, Andreea Raicu.

Andreea Raicu. Foto: Dumitru Angelescu

„Topul este mai mult decât un fashion statement, este un manifest al bunului simt pe care îl datorăm naturii pentru tot ce ne oferă ea.

Natură ne învață să ne luăm timp, să avem răbdare cu noi, ne ajută să fim creativi, să avem încredere în procesul nostru de creștere, să fim recunoscători pentru ce avem. Natura ne hrănește, ne îmbracă, ne adăpostește. Ne bucurăm de ea cu toate simțurile noastre și înapoi avem a-i da un singur lucru: respectul de a acționa responsabil”, a mai transmis Andreea Raicu.

Andreea Raicu are grijă să își mențină silueta

Andreea Raicu spunea în urmă cu ceva timp că secretul unei corp frumos și sănătos nu constă doar în alimentatie, genă sau sport, ci și în meditație. „Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele. În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport.

În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a povestit vedeta în cadrul interviu.

