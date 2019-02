„Te simți neputincios într-o astfel de situație.', va spune Șerban Copoț despre starea coechipierului său. Efortul fizic îi va face în această seară probleme lui Cosmin Seleși, care se va accidenta la picior în timpul unei probe, având nevoie de îngrijiri medicale: 'Am avut impresia că cineva mi-a băgat un cuțit de la genunchi până sus. Am zis initial că este cârcel, dar a început să mă doară și nu am mai putut. O durere pe care nu am simțit-o niciodată în viață!”, mărturisește Cosmin. Deși starea sa de sănătate este precară, Cosmin își va dori să continue cursa cu tot dinadinsul, însă dacă jocul este sau nu compromis pentru el, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară.

Într-o căldura istovitoare, cele șașe echipe ce luptă astăzi, de la 20:00 pentru imunitate se vor aventura într-un traseu extrem de dificil, atât fizic, cât și psihic: „Nu ne așteptăm să fie nimic mai ușor, noi știm că în această cursă totul devine din ce în ce mai greu.', mărturisește Anca Sigartău. 'Parcă cu zi ce trece și cu cât stăm mai mult în această competiție, misiunile sunt mai dificile”, spune Bogdan Boantă.

Citește și

Oscar 2019 / Deciziile criticilor, analizate: „Green Book”, numit cel mai bun film, e marea surpriză a anului