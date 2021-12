Printre cei care vor urca pe scenă se află și Cosmin Seleși, cunoscutul actor și prezentator TV. Încântat de atmosfera de la filmări, acesta a declarat în exclusivitate pentru Libertatea: „Filmările pentru PROTEVELION au fost fantastice! M-am simțit minunat! Mi-am adus aminte de perioada în care lucram acolo… Un sentiment bun, cald și plăcut. A fost senzațional și mă bucur tare mult că am filmat pentru PROTEVELION.

A fost super frumos, m-au trecut fiori… Atunci când te întorci într-un loc în care ți-a fost drag, te trec fiori. A fost special. Mă bucur mult că m-am reîntâlnit cu oameni cu care am lucrat în urmă cu 10-12 ani în PRO, a fost o reîntâlnire frumoasă”.

Cosmin Seleși cântă la PRO TV

Pentru ultima zi din an, Cosmin Seleși a pregătit un moment surprinzător, așa că le recomandă tuturor telespectatorilor să nu-l rateze. El va cânta, dar nu singur: „Recomand pentru că… sunt și eu în distribuție, bineînțeles! Va fi o seară cu o energie foarte bună, multe lucruri frumoase, umor de calitate și muzică bună… revin la mine (haha) deoarece voi cânta cu Orchestra. Vor evolua în seara de Revelion personalități minunate, artiști fantastici și sunt mândru că fac parte din acest program”.

Până la un 2022 încărcat de proiecte noi, iubitul actor a transmis și un mesaj la sfârșit de an: „Tuturor românilor le urez un An Nou plin de liniște! Eu cred că 2022 va fi un an bun. Așa e în viață, sunt cicluri. Am fost jos, acum începem să urcăm și să uităm tot ce s-a întâmplat în acești 2 ani de zile. PROTEVELION este un start bun pentru un nou început. Cu veselie, stare de bine și energie bună! Noul început”.

