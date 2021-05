Costi Diță și Mihai Bobonete, amintiri din tinerețe: „Eram și proști, un fel de bandă ilegală pe sărăcie”. Ce au făcut pentru bani

Costi Diță a fost invitatul ultimei ediții a podcastului lui Mihai Bobonete.

„Las Fierbinți” s-a reunit, practic, în afara serialului, cei doi actori amintindu-și de momente din viața lor, de la începuturi, când erau săraci și aveau datorii.

Bobiță și Giani, cum sunt cunoscuți cei doi din serialul de la PRO TV, au povestit că, în tinerețe, aveau bani cât să împartă o țigară și o sticlă de suc.

Atunci, norocul lor era că aveau prietenii care-i împrumutau.

Mă bucuram că am prieteni și că mă pot împrumuta cu bani. Pe genul: „Îmi dai și mie bani, dar nu știu când ți-i voi da înapoi”. Luam de la toată lumea. Ajunsesem în punctul în care s-a născut fiu-miu și erau oameni, cam pe la primul episod, care mi-au cumpărat tot, fiindcă nu aveam nimic. Costi Diță:

Vlad, băiatul cel mare al lui Costi, are 10 ani acum.

Nașterea primilor copii, pe datorie

Mihai Bobonete a completat, aducându-și aminte de un episod similar, petrecut tot în urmă cu 10 ani. El are doi copii, un băiat de 10 ani și o fată, Maria, de 6 ani.

Când l-a născut Cătălina pe Octav, mi-a zis că trebuie să vin cu 1.400 de lei la spital, ca să împărțim la doctori și la toată lumea. Atunci, m-am gândit cum să fac să-i iau pe rând, o dată soția, o dată copilul. Sau să intru deghizat. N-aveam banii! Am făcut rost cumva. Mihai Bobonete:

Tot cu bani de împrumut a plătit și Costi nașterea primului său copil.

„M-am dus să mă împrumut, de oricât, i-am strâns și-am ajuns la doctoriță. «Doamnă, cât e nașterea?». «Domne, știți, noi ne uităm și la oameni, fiecare dă cât poate!». Și am dat, m-am împrumutat de toți banii”, a povestit el.

Nașterea celor doi copii, Vlad și Anghel (5 ani), Costi a văzut-o live, la maternitate, și i-a produs emoții puternice: „Când aduce copilul, îți vine să-i zici asistentei: «Dați, doamnă, cu o cârpă pe el, că e ud!». Și-apoi, se face clicul, realizezi că ești tată. Acolo ne-a prins serialul, la primul copil, cu sărăcie, cu lipsuri”.

Cum a descoperit Costi că n-are stofă de infractor

Costi Diță, care a crescut în Pantelimon, a vorbit și despre primele sale joburi, dar și despre singura infracțiune comisă, un mic furt de pe urma căruia se gândea să faci bani, dar… n-a reușit.

„Am cărat saci pentru brutăria turcească de lângă. Eram și proști, un fel de bandă ilegală pe sărăcie, «bă, dacă luăm noi cauciucurile astea și le vindem?!». Am încercat o dată, dar n-am reușit decât bara față s-o luăm, de la o mașină abandonată. Am dus-o la târgul de mașini. A venit clientul, doar atât a zis: «De unde o aveți?». În acel moment, am rupt-o la fugă! Așa era în Pantelimon. Am lucrat și la înghețată, și la pizzerie, și la aripioare în mall”, a povestit actorul.

Costi și Mihai sunt nu doar colegi în „Las Fierbinți”, ci și prieteni

