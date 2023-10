Au trecut deja doi ani de când Cove a ales să părăsească echipa PRO TV și să semneze un nou contract cu Prima TV. Atunci când prezentatorul a decis să plece de la „Vorbește lumea” s-a zvonit că decizia ar fi luat-o în urma unor neînțelegeri cu colega lui, Adela Popescu.

Acum, Cove a lămurit situația și a precizat că nu a fost niciodată Adela Popescu de vină pentru alegerea lui de a părăsi echipa „Vorbește lumea”. Prezentatorul mărturisește că el și colega sa jucau două roluri în emisiune și de multe ori aveau „conflicte” pentru că erau două personaje total diferite.

„Nu, nu are nicio legătură asta (nr. plecarea sa de la Vorbește lumea). Ea fiind de profesie artistă, ca și mine, a fost o muncă în zona asta artistică, mai creativă, în care amândoi improvizam foarte mult, creasem un fel de personaje, Cove și Adela, ea era plină de viață, neștiutoare, eu bătrânul fixist, astea erau personajele noastre.

Toate înțepăturile noastre, scena respectivă pornea de la aceste personaje, exista un conflict între noi, un rol, de fapt. Poate de asta a avut și succes, că lumea de asta ne-a îndrăgit, că ne aruncam tot felul de replici în timpul emisiunii”, a declarat Cove pentru Playtech Știri.

Cove prezintă emisiunea „Cursa iubirii” la Prima TV

Pe 30 septembrie, pe Prima TV, a început emisiunea „Cursa Iubirii”, care e prezentată de Cove. Filmările au avut loc în luna august, când 12 cupluri au plecat în aventură alături de celebrul prezentator. „Iubirea este o cursă sau cursa în iubire ne mână în luptă. Mă rog. Este într-adevăr proiectul meu din această toamnă”, a povestit el pentru Ego.ro.

Și a continuat: „O emisiune zic eu, extrem de interesantă, asta pentru că vorbim de o cursă pe de-o parte, de un traseu, de un parcurs, și vorbim despre iubire. 12 cupluri pleacă în această Cursă a Iubirii. Vorbim de cupluri care au 14-15 ani de relație, sunt chiar căsătoriți, au copii, dar vorbim și de cupluri la început de drum.

Ei merg în călătoria asta, pleacă departe de casă, de copii, familie și așa mai departe, vreme de o lună de zile și sunt supuși la o sumedenie de probe: de la probe fizice, la probe psihice sau mai mult aș spune probe emoționale, pentru că trebuie să-și spună lucruri pe care nu și le-au spus niciodată, să-și facă anumite declarații, să recunoască dacă au greșit sau să spună dacă au mințit vreodată. Sunt nevoiți să treacă prin astfel de probe și devine o emisiune extrem emoționantă”.

Timp de o lună, Cove a filmat alături de concurenți în mai multe orașe din România, iar episoadele vor fi difuzate treptat, în această toamnă, la Prima TV. „Am filmat în toată luna august. Am plecat la începutul lunii și ne-am întors la finalul lunii. Am fost prin țara noastră frumoasă, în diferite locuri din România. Locuri frumoase pe care unii dintre concurenți chiar nu le cunoșteau.

Am filmat în Cetatea de Scaun de la Suceava, am fost în Delta Dunării, am filmat în pădurea Letea, am văzut cormoranii. Deci a fost o chestiune combinată cumva, dar deși sună așa ca o vacanță, nu a fost chiar o vacanță”.