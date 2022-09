,,La Prima TV o să fie o nouă emisiune, un quiz show și eu cred că va stârni un real interes, pentru că va fi o emisiune ce se va desfășura pe două planuri, pe de-o parte, planul emisiunii difuzate la TV și al doilea plan este cel online. Adică eu voi fi în studio și voi adresa întrebările, telespectatorii răspund de acasă prin intermediul unei aplicații de pe telefon, tabletă și așa mai departe.

Nu, este doar pentru adulți. Sigur, dacă acei copii pot răspunde la întrebările de cultură generală atât de vaste încât să poată să câștige. Este un premiu zilnic pus în concurs, sunt 15 întrebări, toți cei care reușeșc să răspundă corect la toate întrebările împart marele premiu”, a declarat prezentatorul.

Emisiunea lui Cove de la Prima TV este un show de cultură generală, la fel cum are și Dan Negru la Kanal D. Să fie vorba despre vreo concurență cu Dan Negru? „Oarecum , numai că lucrurile sunt total diferite, de asta spun că nu e un quiz show obișnuit în care concurenții se află în studioul de televiziune și dau răspunsurile acolo mai bine sau mai rău.

Practic, aici fiecare răspunde de acasă, din confortul propriei locuințe. Emisiunea va fi în direct de luni până joi de la 19.15. Nu s-a stabilit data exactă când va intra pe post. Lucrăm pentru că e o emisiune care presupune destul de multă coordonare în zona asta tehnică și ca aplicația să funcționeze perfect, toată lumea să poată intra, încă facem aceste probe, de îndată ce ele vor fi gata, demarăm”, a mai spus Gabriel Coveșeanu pentru Impact.

În urmă cu ceva vreme, Dan Negru a afirmat că multe show-uri de cultură generală vor apărea la posturile de televiziune, după ce el a dat startul. Cosmin Seleși va avea „Batem palma” la Pro TV, iar Cove va prezenta „Primii câștigă” la Prima TV.

,,Mă bucur că am dat acest trend și pentru că piața TV de la noi e o copie, unii se copiază pe alții, sunt sigur că vom fi copiați. Mă bucură! Când am lansat primul show cu copii, Next Star, imediat am fost copiat, la fel a fost cu farsele. Sunt sigur că acum vor apărea copii pe quiz de cultură generală și mă bucură mult asta”, povestea Dan Negru.

