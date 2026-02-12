CRBL și Elena Vîșcu au format, timp de aproape două decenii, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. În ciuda poveștii lor de iubire și a unei fiice, Alessia, cei doi au decis să se despartă în aprilie 2024, generând valuri de speculații. Recent, artistul a transmis online un mesaj ferm, adresându-se celor care l-au criticat.

Reacția lui CRBL la criticile despre divorț

Divorțul dintre CRBL și Elena Vîșcu, oficializat în urmă cu aproximativ un an și jumătate, a fost un șoc pentru fani. Mai ales că, la scurt timp, CRBL s-a afișat cu o nouă parteneră, mult mai tânără. Comentariile negative și speculațiile nu au întârziat să apară, iar artistul a decis să intervină public.

Potrivit WOWbiz.ro, CRBL a subliniat că adevărul despre divorțul de Elena Vîșcu este diferit de ceea ce se vehiculează. „Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu…

Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări”, a spus CRBL, într-un mesaj postat online.

Într-un podcast recent, fosta parteneră a lui CRBL a mărturisit că întotdeauna copiii trebuie să fie prioritatea părinților, indiferent de circumstanțele vieții. „Spun și o să spun în continuare. Sunt pentru fericire, să fie toată lumea, dar să fie toată lumea bine. Adică ne gândim în primul rând, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Te gândești… Eu orice fac mă gândesc: ok, Alessia, ok, cum? Adică primul lucru… te gândești la copil, și apoi acționezi, pentru că ai o responsabilitate. Perioada asta e destul de dificilă pentru ea, că nu e o… mergem la Disneyland. Nu a fost o noutate, hei, ce tare! Au fost multe, rapide, intense”, a explicat Elena Vîșcu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce greșeli a făcut CRBL în mariajul cu Elena

În aprilie 2024 s-a aflat că CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. Atunci, el a vorbit și despre greșelile din căsnicia lor. „Am stat vreo 6-7 ani (n.r. – în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…)

Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. – fosta soție) să accepte. Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem OK cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care, repet, plătesc în momentul de față”, a spus CRBL.

Acum, el se iubește cu Olga Guțanu, care are 25 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE