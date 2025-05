„Eu am o relație foarte bună cu toate mamele copiilor mei și cel mai important pentru mine, în momentul de față, este Valentina, pentru că eu, având atâtea probleme și cu copiii, numai să vorbești de două ori pe zi: 18 telefoane, 18 probleme pe care le iei… de două ori vorbesc. 18 cerințe.

Acasă ai nevoie să găsești liniște. (…) Toate au știut cum mă ia și de unde mă ia. Și Valentina a știut, nu m-a luat de la bibliotecă”, a spus Cristi Borcea, potrivit Spynews.

„Nu prea am întâlnit femei care să mă refuze. Am avut și 1,9 m, am avut și notorietate, și putere, și cașcaval. Le aveam combinate pe toate și era foarte greu… Eu mi-am dat licența la Valentina”, a mai spus Cristi Borcea.

Ajuns la 55 de ani, Cristi Borcea nu mai este doar un fost acționar al clubului Dinamo sau un om de afaceri cu apariții explozive în presă. Astăzi, el este, în primul rând, tatăl a nouă copii, fost soț de trei ori și actual partener de viață al Valentinei Pelinel. O viață personală spectaculoasă, care vine la pachet cu o responsabilitate financiară uriașă: aproximativ 500.000 de euro cheltuiți lunar.

„Da, este adevărat. (n.r. – că are cheltuieli lunare de aproximativ 500.000 de euro). E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”, a declarat Borcea în podcastul iAMnews.

