„Mi-am dorit foarte mult să fiu mamă şi cu Milan am rămas însărcinată de la prima încercare. După care am simţit că mai vreau copii, că e ceva minunat. Nu puteam să cer prea mult de la Dumnezeu, aşa că am sperat că vom mai avea măcar încă un copil. În cazul fetiţelor, am urmat un an şi jumătate de tratament, însă totul a meritat şi Dumnezeu ne-a făcut surpriza de a fi doi, de data asta. Cristi îşi dorea fetiţă, la ecografia gemenelor spunea că măcar una să fie fetiţă, să semene cu mine, să fie o Valentina mai mică. Şi aşa a fost, căci Indira seamănă cu mine, Rania, cu el”, povestește Valentina Pelinel, pentru Ok Magazine.

La rândul său, Cristi Borcea a vorbit despre bucuria de a fi tată: „Sunt atât de fericit că toți copiii mei se înțeleg bine între ei și comunică constant, chiar dacă trei locuiesc în America. Este cea mai mare realizare a mea şi sunt mândru că am această familie extinsă. Am grijă să vorbesc zilnic cu ei. Dar faptul că toţi copiii mei se înţeleg bine, se sprijină şi au legat o relaţie atât de strânsă este pentru mine cel mai preţios cadou”.

Borcea are 9 copiii din mai multe relații.

PARTENERI - GSP.RO A murit de COVID milionarul care a ajutat-o pe Simona Halep ca junioare! Ce îi spusese la 14 ani: „O să fac asta pentru tine”

PARTENERI - PLAYTECH Bărbatul care a primit 1 an de ÎNCHISOARE din cauza Andreei Esca. Ce SECRET a vrut să divulge despre ea

HOROSCOP Horoscop 1 decembrie 2020. Berbecii trebuie să fie ei cei rezonabili, care caută soluții, nu motive de gâlceavă

Știrileprotv.ro Cum i s-a schimbat viața lui Narcis Ianău după participarea la prima ediție “Românii au Talent”. Voia să se facă preot

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii