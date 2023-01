Cristi Borcea a împlinit 53 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în familie, alături de cele mai dragi persoane din viața lui. Valentina Pelinel i-a organizat o petrecere acasă, alături de copiii lor, de gemenele Rania și Indira și de băiețelul Milan.

Într-o fotografie postată pe Instagram, Cristi Borcea apare sărutându-se cu Valentina Pelinel. Ei îi au alături pe micuții lor, dar și un tort special. Este vorba de un tort decorat cu o figurină, care stă la birou. Omul de afaceri s-a bucurat de surpriză, și-a strâns și copiii în brațe.

La 53 de ani, Cristi Borcea nu a renunțat la aparițiile elegante, omul de afaceri a apărut de ziua lui îmbrăcat într-un costum, cu vestă și cravată, toate asortate. În diferite interviuri, Valentina Pelinel a declarat că soțul ei are mare grijă de aspectul lui fizic, merge chiar și la medicul estetician pentru unele îmbunătățiri.

Ritualurile de îngrijire ale lui Cristi Borcea

Prezentă la un eveniment în cadrul căruia a fost lansat un tratament injectabil pentru diminuarea urmelor de oboseală, Valentina Pelinel a spus ce produse folosește ea, dar și soțul. Mereu își pun pe față măști pentru hidratare, diverse fiole, dar și seruri și creme.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună. Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat ea pentru playtech.ro.

„De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a mai adăugat Valentina Pelinel.

Viața Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea de când au copii

Întrebată în același interviu despre cum s-a schimbat viața ei alături de Cristi Borcea de când au devenit părinți, Valentina a explicat că întotdeauna găsește timp pentru a sta doar alături de soțul ei. „Evident că petrecem mai mult timp cu copiii și asta înseamnă că e mai puțin timp împreună, dar noi chiar suntem un cuplu care petrecem mult timp doar noi doi, fie că vorbim de chestii personale, în familie sau chestii de business, noi ne acordăm timp unul celuilalt.

E foarte important, chiar mai ales când sunt atâția copii în casă, e important să simtă și el, și eu că suntem importanți, că suntem acolo unul pentru altul. Avem ajutoare, dar chiar și așa este ceva logistică în casă”, a mai declarat Valentina Pelinel. Cei doi au împreună trei copii, pe Milan, care acum e în clasa 0, și gemenele Rania și Indira.

