De Denisa Macovei,

Libertatea: Te ocupi de securitatea vedetelor. Ce poți să ne spui despre asta?

Cristi Bozgan: Înainte să vă spun mai multe lucruri despre ce se întâmplă la emisiune, trebuie să înțelegeți de ce producătorii acestui show au apelat la mine. Pregătirea mea de-o viață e într-un sistem militar atipic, o pregătire pe securitate națională și internațională, cu experiență în acest domeniu destul de vastă. Vorbim de securitatea pentru structurile statului, dar și pentru companii private. De-a lungul timpului am lucrat cu președinți mari de stat din întreaga lume, dar și cu oameni de afaceri foarte importanți, inclusiv vedete. Tot ce ține de securitatea acestor oameni e gândit și organizat de mine. Pentru show, producătorii și-au dat seama că e nevoie de mult mai multă siguranță pentru vedete decât au luat în calcul, tocmai pentru ca identitatea oamenilor implicați în show să fie păstrată până la final.

– Ce măsuri importante de securitate au fost luate?

– Cele 12 vedete care-și ascund identitatea în măștile pe care le veți vedea în show au un contract foarte strict cu multe clauze de confidențialitate, iar ele pur și simplu se supun regulilor de siguranță impunse de acest show. Vedeta vine într-o locație stabilită de noi, la o anumită oră, e îmbrăcată normal, pentru a nu atrage atenția nimănui, vecini, prieteni. Este preluată în câteva secunde de una dintre mașinile pe care le punem la dispoziție, niciodată aceeași mașină și același sofer, și deplasată într-o altă locație. Pe traseu, în limita a două-trei minute până la oprire, vedeta trebuie să-și schimbe hainele personale și să se îmbrace în ținuta show-ului (n.r. – jeans de culoare neutră, hanorac negru cu glugă pe care e imprimat mesajul “Dont talk to me”, bocanci și să-și acopere fața cu o mască de sticlă opacă). Ajungând în locația stabilită este preluată instant de o altă mașină și escortată până la platoul de filmare. Trebuie să precizez faptul că în fiecare zi schimbăm locația de preluare a vedetei, mașinile, șoferii și traseul pe care aceștia îl urmează. În plus, fiecare deplasare a vedetei are și alte trasee de rezervă pe care șoferul le accesează atunci când există un pericol: blocaj în trafic, accident, paparazzi. Trebuie să menționez că studiourile unde se filmează sunt închise perfect, în așa fel încât nimeni să nu vadă din exterior. În interiorul lor, vedeta, însoțită de gărzile de corp, este dusă într-un perimetru de siguranță maximă, închis, unde este preluată de alte gărzi de corp și condusă la cabina special creată pentru ea. Chiar dacă are corpul și chipul acoperite, bodyguarzii o protejează continuu folosind accesorii din echipamentul de securitate.

– Câte persoane sunt implicate în acest proces?

– Peste 50 de gărzi de corp sunt implicate în acest proces continuu. La rândul lor, aceste persoane sunt schimbate zilnic, în funcție de cerințele proiectului.

– Au voie bodyguarzii să discute cu vedetele?

– Bodyguarzii au fost pregătiți cu mult timp înainte de începerea acestui proiect. S-au ales coduri diferite pentru cei care folosesc în mod normal comunicația, s-a blocat un număr dublu de mașini de rezervă, pe lângă cele implicate, pentru a contracara orice eveniment imprevizibil. Dar referindu-mă strict la cei care escortează vedetele de la punctul de întâlnire până la sosirea în platou, nimeni nu are voie să comunice, sub nici o formă, cu vreuna dintre vedete. Atenție, această regulă impunându-se întregii echipe de producție. Atunci când au nevoie de ceva, vedetele au o singură opțiune la dispoziție, să scrie pe o tablă mesajul lor, după care să-l șteargă.

Vedetele, din momentul în care ajung în spatele scenei, au la dispoziție o altă cabină în care își pot face retușuri cu o parte din echipa de stiliști. În tot acest timp au fața acoperită. Abia înainte de a urca pe scenă și a cânta, rămân singure în cabina perfect închisă, își așază masca și părăsesc cabina. În tot acest timp, echipa de securitate rămâne aproape la doar câțiva metri, în așa fel încât nimeni să nu poată intra acolo unde vedeta se pregătește. După prestație, returul se face pe același principiu, dar în sens invers. Trebuie să știți și faptul că vedetele din spatele măștii nu se cunosc între ele și nu se intersectează niciodată demascate pe perioada show-ului.

– Care sunt regulile pentru cei care se află în public, la show?

– Regulile acestea stricte sunt la fel pentru toată lumea: public sau echipa de producție. Cei care produc acest show au voie să se deplaseze în platoul de filmare doar în anumite zone, pe baza unor brățări, pe categorii. Aceste brățări oferă permisiunea pătrunderii în zona dedicată, în funcție de ce are acel om de făcut. Și publicul se supune acestor reguli, evident. În fiecare dimineață li se prezintă tuturor condițiile acestui show, pe care ei trebuie să le respecte pe parcursul lui. Nu au voie să intre cu anumite obiecte pe platou: telefoane mobile, indiferent dacă sunt oprite sau dezasamblate, pixuri, stilouri, ochelari de soare, ceasuri, genți, poșete, rujuri sau acte. Înainte de a intra în platou, fiecare persoană este scanată cu un detector de metale și își ocupă locul bine stabilit. Pentru a evita orice încercare de a pătrunde în obiectiv, brățările de acces sunt schimbate în fiecare zi. Aceste reguli sunt pentru toată lumea: public, echipa de producție, detectivi, prezentator etc.

