De Livia Lixandru,

„Nu am foarte mult timp la dispoziție pentru a-mi petrece ziua de naștere. O să organizez ca în fiecare an, ceva discret cu prietenii și familia, iar apoi trebuie să mă întorc la treabă fiindcă avem foarte multe proiecte la început de an: turneul “Indoor 40”, organizarea mega-concertului nostru de la Sala Palatului din 28 Martie 2020, precum și un nou proiect la care abia aștept să încep lucrul, dar pe care prefer să îl păstrez deocamdată secret, fiind surpriza mea pentru public in 2020”, a declarat Cristi Minculescu.

Anul 2019 a fost unul extrem de încărcat pentru Cristi Minculescu, Valter& Boro, artiștii lansând două piese aflate momentan în promovare: “Unde inima mea bate” feat. Pacha Man și “Amintiri”.

„Am avut un an foarte bun, în care ne-am definitivat echipa, am lansat două piese superbe și am avut concerte în toată țara. Suntem mulțumiți, dar în același timp muncim pentru mai mult, așa cum ne-am obișnuit mereu publicul”, a mai declarat Cristi Minculescu.

Legedarul artist împlinește pe data de 09 Ianuarie 2020 vârsta de 61 ani, fiind unul dintre cei mai prolifici și iubiți artiști din România.

Un frontman desăvârșit și un star prin excelență, Cristi Minculescu a schimbat pentru totdeauna muzica românească, fiind considerat regele nedetronat al rock-ului țării sale.

Vocea inconfundabilă și personalitatea electrizantă, asemenea marilor staruri rock internaționale, fac din Cristi Minculescu un simbol în peisajul artistic autohton, al cărui nume este și va fi, definitiv și incontestabil legat de fenomenul unic -“IRIS”.

În data de 28 martie 2020, Sala Palatului din București va fi gazda unui spectacol- eveniment, ocazionat de împlinirea a 40 de ani de activitate ai artistului, ce se anunță a fi o producție grandioasă, la cele mai înalte standarde sceno-tehnice, cu super invitați și multe momente inedite.