Vedeta a ajuns la concluzia că cei doi băieți se dezvoltau într-un mediu toxic și a luat decizia să-i retragă de la școala la care mergeau. Gemenii Cristinei Bălan s-au născut cu sindromul Down. Artista a hotărât împreună cu soțul ei ca Matei și Toma să învețe de acasă.

Câștigătoarea show-ului „Vocea României” a explicat că băieții săi au fost tratați necorespunzător din cauza afecțiunii pe care o au.

„Noi nu am avut noroc cu școala, cu un cadru didactic căruia să îi pese de noi. Să facă un pas dincolo de fișa postului. Noi avem lege, și nu mai pot cu legile astea, că copiii speciali au dreptul la învățământul de masă, dar nimeni nu face nimic pentru ei, de fapt.

Nu ai manuale adaptate, nu ai profesori de sprijin,… E ca și cum i-ai spune: `Tu, în căruciorul cu rotile, ai dreptul să urci scările astea, dacă vrei. Este treaba ta! Dar eu nu îți ofer o rampă, tu urcă, eu nu am nimic împotrivă”, a dezvăluit Cristina Bălan, pentru Fanatik.

Cântărețața susține că băieții săi erau marginalizați și nu se dezvoltau așa cum trebuie.

„I-am retras de la școală, pentru că a început să devină un mediu nociv pentru ei. Dacă un adult nu știe să gestioneze o situație de genul acesta și începe să îi ferească pe copiii tipici de copiii speciali, atunci ei încep să se simtă izolați. Încep să dezvolte o anumită atitudine, fără să aibă vreo vină neapărat, dar există.

Ei nu sunt violenți, dar dacă văd violență, pot să o preia. Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament”, a mai spus Cristina Bălan.

„Veneau foarte nervoși de la școală”

Cristina și soțul ei au devenit profesori pentru Matei și Toma, astfel că micuții au început să învețe acasă alături de părinții lor. Mama lor susține că s-au observat deja primele schimbări în comportamentul lor.

„Nu vrem să îi ducem într-un mediu care nu îi integrează și care a devenit toxic pentru ei. Ei veneau foarte nervoși de la școală, veneau și făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră până la mediul acesta și atunci am vorbit cu psihologul copiilor, cu alte persoane avizate, am cerut păreri în dreapta și-n stânga, și am decis să îi ținem acasă. Și într-adevăr, se vede diferența.

E adevărat, facem noi lecții, am luat manualele, reînvățăm și noi. Facem matematică, facem dezvoltare personală…”, a mai spus Cristina Bălan

