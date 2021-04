Cristina Ciobănașu, revedere emoționantă cu mama biologică. Aproape doi ani au fost despărțite

De mulți ani, mama Cristinei Ciobănașu muncește în străinătate. A plecat din România pentru a câștiga mai mulți bani, pentru a avea atât ea, cât și copiii un viitor mai bun. Din cauza situației generate de pandemia de coronavirus, femeia nu a mai putut reveni în țară așa de des precum înainte. Și-a văzut copiii doar în poze sau prin videocall.

Acum, Cristina Ciobănașu a anunțat că mama ei e în România, s-a întors din străinătate și ea, și fratele ei o văd după un an și nouă luni, atât au fost despărțiți. Revederea a fost emoționantă după cum se poate observa și în imaginile postate de tânăra actriță care își strânge puternic mama biologică în brațe.

„Ne-am enervat și am venit acasă. S-a întors mama, în sfârșit, în țară, după un an și nouă luni în care n-am văzut-o. A venit acasă. (…) După 1 an și 9 luni, în sfârșit, ne-am strâns în brațe”, a transmis Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Cristina Ciobănașu, adoptată de Ruxandra Ion

Cristina Ciobănașu a devenit cunoscută odată cu participarea la „Dansez pentru tine”, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Tânăra actriță trăia cu bunica sa şi fratele, într-o singură cameră, nu aveau nici baie şi nici bucătărie. Alex Velea a fost impresionat şi a decis să danseze pentru ea împreună cu Cristina Stoicescu.

Lucrurile au evoluat în bine, iar „mama telenovelelor”, Ruxandra Ion, a decis să o adopte.

Ruxandra Ion, Cristina Ciobănașu și mama ei biologică

Mai exact, Cristina s-a mutat de la Botoșani la București și a locuit mai mult timp în casa fostului director al postului Acasă TV. A terminat şcoala gimnazială, iar mai apoi a mers la liceu. Aceasta a absolvit Liceul de Arte Dinu Lipatti – București – secția actorie. A fost studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la SNSPA și se gândește să facă un master în actorie.

