După 10 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit, însă au continuat să fie apropiați, mai ales că amândoi au cariere în actorie. În timp ce ea are o relație stabilă cu un tânăr medic stomatolog, actorul s-a căsătorit civil cu Oana Moșneagu.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman muncesc împreună

Marea absentă de la nuntă a fost chiar Cristina Ciobănașu, care nu a vrut să le strice marele moment îndrăgostiților. În schimb, ea le-a făcut urări frumoase în mediul online: „Casă de piatră!”, le-a transmis Cristina Ciobănașu, în timp ce răspunsul lui Vlad nu a întârziat să apară: „Cris, mulțumim mult!”.

Totodată, actrița și Vlad Gherman continuă să se vadă constant, ei prezintă împreună cu Ruxandra Luca o emisiune la televiziunea Happy Channel. Ieri, 27 aprilie, Vlad și Cristina au stat față în față pentru prima oară de când actorul s-a căsătorit.

Ea a fost pusă pe glume, ba chiar a și dansat în fața colegilor ei. La un moment dat, Vlad Gherman a început să cânte, iar Cristina Ciobănașu l-a acompaniat la piesa „Minim doi” a lui Alex Velea. „Noi, când muncim sâmbăta”, a fost mesajul transmis pe Instagram.

De ce Cristina Ciobănașu nu a fost invitată la nunta lui Vlad Gherman

Chiar dacă a fost sfâșiat de durere după despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman a rămas în relații foarte bune cu ea și vorbesc de fiecare dată când se întâlnesc. Cu toate acestea, actorul a mărturisit că fosta lui iubită nu va fi pe lista de invitați la nunta sa cu Oana Moșneagu, ei fac cununia religioasă în iunie.

După o discuție cu actrița, el a ajuns la concluzia că nu ar fi o situație confortabilă pentru niciunul dintre ei, astfel că cel mai bine este să nu participe la eveniment. „O să avem cred că spre 200 de invitați, asta dacă vine toată lumea. Aici includ și membrii trupelor, videograf, fotograf, toți oamenii de acolo. Invitații noștri cred că sunt undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă. Chiar ne dorim să vină oameni cu care am interacționat, nu vrem să fie ceva «Nunta anului, fast și opulență».

E ceva pe care-l facem pentru noi. Colegii au confirmat. Toată lumea a întrebat ce o să se întâmple cu Cris, răspund și la întrebarea asta, în caz că subtil asta urma. Am discutat cu ea. I-am spus că mie, personal, mi se pare ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că, cel mai probabil, oricum nu ar fi venit.

„Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”

Iar așa am convenit împreună. A fost o discuție liberă și a zis că nu ar veni. Asta nu înseamnă că încă suferă. E o chestie de respect față de relația în care am fost timp de 10 ani. Și e o situație ciudată. Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”, a declarat Vlad Gherman, în emisiunea Fresh by Unica.

