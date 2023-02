Cei doi foști iubiți sunt din ce în ce mai apropiați, chiar dacă nu mai formează un cuplu. De Ziua Îndrăgostiților s-au văzut, Alex Dobrescu chiar i-a dăruit și flori Cristinei Cioran. Ei se văd destul de des și atunci când lui i se face dor de Ema, fiica lor.

Referitor la o posibilă împăcare, Cristina Cioran nu spune nici nu, nici da. „Era o întâmplare, nu e nimic neobișnuit, poate să pară pentru alții, dar pentru mine nu e. Mi-a adus o floare de Valentine`s Day, a fost un gest foarte frumos. Da, mi-a luat mai demult (n.r. – un inel). Îl mai port uneori. Nu știu de ce se întreabă lumea, o să vedem, habar nu am, viața îți oferă o grămadă de surprize, îmi doresc să fim sănătoși”, a spus Cristina Cioran la Antena Stars, conform spynews.ro.

După despărțirea de Alex Dobrescu, Cristina Cioran s-a mutat cu fetița la mama ei, acum are și o bonă care o ajută. „Eu și Alex suntem în relații foarte bune, că Ema are nevoie de noi doi. Este foarte atașată de tatăl ei. Are momente când mai plânge, nu mă deranjează, e copil. Nu am ce să-i fac, nu poate să râdă tot timpul.

E bebeluș, sunt trăirile ei, vede cum e lumea, vede mediul înconjurător. M-am adaptat cam la orice. Mi-ar plăcea să am mai mult timp liber, am o bonă, are și tătic, desigur”, a adăugat vedeta.

„M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au format un cuplu doi ani. Au împreună o fetiță, iar anul trecut, vedeta a fost cerută în căsătorie. Din păcate, în cele din urmă s-au despărțit. Mai mult, fosta prezentatoare TV spune că i-a mai dat șanse de împăcare fostului iubit, însă el a picat testul.

„Ce să spun? Da, mă gândesc că-și iubește copilul, că ar fi culmea să nu-l iubească. În legătură cu mine, nu se poate nimic, adică s-a terminat și aia e”, a mărturisit vedeta la Antena Stars. „El mi-a făcut cadou un inel. În legătură cu relația aceasta, nu, ea nu se poate reface, odată ce s-au stricat niște lucruri. M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul. Am încercat să avem o relație civilizată și prietenoasă de dragul fetiței, nu o relație între noi doi, o relație normală”, a mai adăugat ea.

Alex Dobrescu s-a afișat la un moment dat cu altă femeie, despre care spunea că este iubita lui. Diana are aproape 22 de ani, e studentă, dar și make-up artist. „Ea se numește Diana, e de ajuns, nu? Ne cunoaștem de ceva vreme și de mai puțină vreme ne cunoaștem mai bine”, spunea fostul iubit al Cristinei Cioran.

Întrebată cum și în ce condiții s-au cunoscut, iubita lui Alex Dobrescu a mărturisit că acum o săptămână și-a întâlnit pentru prima dată partenerul. „Noi ne-am cunoscut acum o săptămână, prin prisma unor prieteni și asta a fost. Fac 22 de ani în curând, sunt studentă și make-up artist, cu asta mă ocup”.

