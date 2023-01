După ce în ultima perioadă a avut o relație tensionată cu tatăl fetiței sale, acum Cristina Cioran a început să comunice din nou cu acesta. Alex Dobrescu a încercat să se împace cu vedeta, însă aceasta nu își mai dorește să se întoarcă la el având în vedere episoadele prin care a trecut din cauza lui. Cristina Cioran nu își dorește împăcarea nici de dragul copilului.

„Vorbim despre copil, despre ce treburi mai avem împreună. El este cu proiectele lui, are un restaurant libanez. Am vorbit despre împăcare, dar nu este cazul. Pe hârtie, minusurile sunt mai multe. În situația de față nu m-aș împăca cu el pentru copil. Nu cred în genul acesta de compormis”, a mărturisit Cristina Cioran în emisiunea de la PRO TV, relatează unica.ro.

Vedeta are parte de un real ajutor din partea mamei sale. Micuța a început deja să îi simtă lipsa tatălui, iar acesta vine și o vede la câteva zile. Alex Dobrescu încearcă să se implice în viața Emei atât cât poate.

„Mama mea mă ajută cu fetița. El se implică atât cât dorește. Dacă vrea să o vadă pe Ema o vede, ieșim la un restaurant, ieșim într-un parc, este normal ca fetița să ne vadă într-o atmoferă plăcută. Își dorește la câteva zile să o vadă pe Ema. Fetița îi simte lipsa și contează foarte mult prezența celuilalt părinte.”

După despărțirea de Alex Dobrescu, fosta prezentatoare nu se poate gândi încă la o nouă relație. Ea vrea să se ocupe în totalitate de fiica sa, Ema.

„Nu mă pot gândi la o altă relație. Ema e cea mai importantă și viața noastră e importantă, așa cum o avem și cum ne-o dorim”, a completat Cristina Cioran.

În urma despărțirii de Alex Dobrescu, Cristina a suferit, însă a mărturisit că nu va spune niciodată adevăratul motiv pentru care s-a separat de tatăl fetiței sale.

„Am suferit, nu mi-a fost ușor și am recunoscut asta. Acum lucrurile s-au schimbat, s-au depășit niște etape. Într-o despărțire, prima etapă e cea mai grea. N-a mai mers din cauza divergențelor de tot felul. Oricum, adevărul adevărat nu o să-l spun. Adevăratul motiv nu îl pot spune. Au fost niște mici divergențe care au dus la despărțire. Nu a fost vorba despre o altă femeie”, a mărturisit vedeta în emisiunea de la PRO TV.

Alex Dobrescu i-a luat un inel Cristinei Cioran

Alex Dobrescu i-a cumpărat un inel vedetei și speră că aceasta îl va primi înapoi și se vor căsători. Bărbatul a recunoscut că nu a avut un comportament potrivit și încă o iubește pe Cristina. De asemenea, el a menționat că părinții fostei sale partenere nu sunt tocmai încântați de cele petrecute și nu l-au iertat pentru ceea ce a făcut.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea.

Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum se vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. – familia Cristinei Cioran), cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o din când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de-a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show.

