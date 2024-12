Vestea momentului în showbizul românesc vine de la Cristina Cioran, care se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta, în vârstă de 47 de ani, a anunțat în direct, la Vorbește lumea, că este din nou însărcinată, tatăl copilului fiind fostul partener, Alex Dobrescu. Relația lor, marcată de numeroase certuri și chiar de un ordin de protecție, nu a avut un final fericit. Cu toate acestea, Cristina a declarat că vestea sarcinii a fost o „surpriză” primită cu bucurie.

„Sunt aproape de termen și sper din suflet să pot să duc la termen. Sunt foarte emoționată, a fost o perioadă destul de dificilă, este în continuare și va fi până la naștere. Am vrut să țin pentru mine această informație, pentru că am vrut ca toate energiile să fie pentru bebeluș, nu am vrut să se știe, dar e o decizie personală”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru Click!.

„Voi naște la 48, bunica cu bebeluș!”

În scurt timp, vedeta va aduce pe lume un băiețel care va purta numele Ioan. Cristina și Alex Dobrescu mai au o fetiță, Ema, în vârstă de 3 ani și jumătate. Deși cei doi nu mai formează un cuplu, Alex s-a angajat să fie alături de copii și să sprijine creșterea acestora.

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48, bunica cu bebeluș! Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea! Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan!”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.

„Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neaparat”

Cristina a menționat că nu își dorește să reia relația cu Alex Dobrescu, subliniind că prioritatea sa este să fie o mamă devotată pentru micuții Ema și Ioan. Vedeta a declarat că își asumă acest nou capitol din viață cu optimism, deși provocările nu lipsesc.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. scapă el de ordinul de restricție). Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neaparat, pe mine m-am pus cumva pe pauză”, a spus Cristina Cioran la PRO TV.

Alex Dobrescu spunea în luna mai a acestui an că vedeta este din nou însărcinată, însă ea a negat declarațiile lui la vremea respectivă. Momentan, Cristina Cioran nu se poate vedea cu tatăl copiilor ei și nici nu poate vorbi direct cu el, pentru că există un ordin de protecție pe care vedeta l-a cerut pentru siguranța ei în urmă cu câteva luni.

Această nouă etapă aduce multă emoție în viața vedetei, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua povestea familiei lor.

