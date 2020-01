De Livia Lixandru,

După câteva zile de vis petrecute cu iubitul ei în Cancun, a urmat un moment tensionat pentru Cristina Ich. Totul s-a petrecut pe aeroportul din Mexic.

„Zi mai proastă ca asta nu cred că am avut de foarte multă vreme. Mi-am pierdut bagajul, a rămas la Cancun. După ce am pierdut bagajul, m-am certat cu unii la aeroport, era să-mi iau bătaie.

Nu mergea chestia aia de trebuie să îţi citească paşaportul electronic şi unele din spate nu şi-au dat seama că sunt româncă: «Ia uite cât e de proastă asta». Ştiţi că sunt impulsivă şi nu pot să mă abţin şiam spus: Proastă eşti tu. Au venit cu unu de trei metri să mă bată, un rus”, povestește Cristina Ich la InstaStory.

Se pare că Alex Pițurcă nu i-a luat apărarea iubitei lui, motiv pentru care s-au certat.

„Nu vreţi să ştiţi prin câte am trecut astăzi. Am nişte nervi. Nu vă puteţi imagina câţi nervi am. Ştiţi că mă supăram de ăştia de pe internet că mă fac aşa şi mă fac aşa.

Frate, ce pretenţii să ai de la străini, când ăla care îţi e aproape e mai rău decât unul străin. Bineînteles că nu mi-a mai trebuit Austria, nu mi-a mai trebuit absolut nimic. Alex a plecat la munte şi eu am rămas singură în aeroport. Asta era ideea.

Până chemam poliţia… îmi era frică, dacă îmi dă una, mă lasă lată clar. La final mi-am auzit ceva de genul: «Tu eşti vinovată, dragă! Trebuia să taci. Vezi, de asta îţi iei bătaie, că nu taci». Eu aşa sunt, eu prefer să-mi iau bătaie. Nu, nu prefer, dar vă daţi seama că nu mi-am imaginat că sunt doi de trei metri după ele. Erau două românce şi doi ruşi…”, a mai spus ea în video, potrivit VIVA!

