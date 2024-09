Cristina Ich a fost recent implicată într-un scandal mediatic, fiind acuzată că ar fi destrămat căsnicia fiului unui cunoscut om de afaceri. În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea „Un show păcătos”, vedeta a vorbit deschis despre aceste acuzații, dezmințind speculațiile apărute în presă.

Zvonurile apărute susțineau că Ich s-ar fi implicat sentimental cu soțul celei mai bune prietene, după ce a participat la nunta acesteia în sudul Franței. Potrivit zvonurilor, la eveniment, Cristina ar fi fost trimisă acasă după un incident controversat la plajă, fiind acuzată că ar fi început o relație cu ginerele familiei. Cu toate acestea, Cristina Ich a clarificat că relația cu actualul partener a început după ce acesta era deja divorțat, subliniind că nu se simte vinovată cu nimic.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare. În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber.”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”.

„Nu am fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă”

Creatoarea de conținut a ținut să precizeze că multe dintre informațiile apărute recent în presă sunt false și că nu a avut nicio intenție de a distruge o căsnicie. Cristina Ich a fost adesea subiectul speculațiilor, dar ea a subliniat că este pregătită să dezmintă orice informație falsă despre viața sa personală.

„Pentru mine e foarte important să subliniez că nu am fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă. (…) Vreau să precizez că nu există nicio bază pentru acuzațiile potrivit cărora aș fi avut vreodată statutul de amantă. Am avut o relație cu Răzvan Petrovici în anul 2015 fără vreo implicație imorală, el fiind divorțat din anul 2007. În plus, speculațiile și presupusa relație cu un domn Sorin Crețeanu sunt complet nefondate. (…) Nu există nici măcar o relație de amiciție”, a mai declarat Cristina Ich.

