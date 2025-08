Conform speculațiilor apărute recent, după terminarea filmărilor, ispitele de la Insula Iubirii 2025 ar fi rămas câteva zile în Thailanda pentru relaxare și distracție. În acest context, s-a vehiculat ideea că Mattia Carnessali ar fi lovit-o pe Cristina Scarlevschi într-un club. Dansatoarea susține însă că întreaga poveste este falsă și că nu a existat niciun conflict între ei.

Ce relație are Cristina Scarlevschi cu Mattia Carnessali

„Eu când am citit că Mattia m-a agresat, eu am crezut că este o falsă. Am zis Doamne ferește. Aceste informații sunt făcute pentru ură, pentru hype, pentru a stârni ură oamenilor. Este ceva ieșit din comun. Sună realist, dar nu poți să scrii așa ceva. Oamenii care scriu cu așa intenție prostească, boomerang-ul se întoarce mai rău”, a spus Cristina Scarlevschi, vizibil afectată de acuzații.

Pentru a demonstra că relația lor a rămas una prietenoasă, Cristina a inițiat un apel video cu Mattia, postat ulterior pe rețelele de socializare. Într-un ton ironic, dansatoarea a glumit pe seama acuzațiilor, arătând clar că între ei nu există tensiuni.

„Ce faci agresorule, nemernicule, cum ai putut să mă bați în club. Eu prima dată când am citit, am crezut că este o farsă, apoi m-am șocat”, i-a spus Cristina lui Mattia în InstaStory, făcând haz de situație. În același context, Cristina a continuat prin a-și exprima aprecierea față de Mattia și a negat din nou orice formă de comportament agresiv din partea lui.

„Eu nu am întâlnit un om mai pozitiv și mai carismatic nu am întâlnit în viața mea, noi ne asemănăm la pozitivitate. Ne înțelegem bine. Nu m-a agresat. Noi discutăm, vorbim, suntem o gașcă”, a declarat ea, încheind orice speculație privind presupusa agresiune.

Reacția lui Mattia Carnessali

Libertatea a încercat să afle ce s-a întâmplat de fapt între cele două ispite de la Antena 1, astfel că am luat legătura cu Mattia Carnessali, care ne-a dezvăluit în exclusivitate că este dezgustat de ceea ce a citit pe internet și a precizat că nu a lovit niciodată în viața lui o femeie.

„Nu îmi place, în general, să povestesc despre relațiile pe care le am. Dar având în vedere întrebarea, pot spune că am o prietenie cu Cristina Scarlevschi. Nu este adevărat ce s-a scris! Nu am fost violent cu o femeie în viața mea, nu am dat vreo palmă! Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea, în care oamenii spun că o femeie ar putea merita așa ceva.

Nu am recurs niciodată la asemenea gesturi, ele sunt de condamnat și pedepsit! Cum să fie vina unei femei, vreodată? Dacă un bărbat își folosește forța fizică contra unei femei, atunci este vina lui! Chiar și dacă el are dreptate, demonstrează că nu are destulă stăpânire de sine atunci când alege să nu se folosească de creier, ci de mușchi”, a spus Mattia Carnessali în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat care este în general relația lui cu femeile, Mattia Carnessali a afirmat că le respectă pe toate reprezentantele sexului frumos: „Respect femeile, toate sunt diferite. Trăim într-o societate care îi spune femeii cum să se comporte, dar eu cred că fiecare ar trebui să facă ce simte, pentru că nimeni nu este în măsură să o judece. Unicul lucru care contează este părerea ei față de ea”!

