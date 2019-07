De Dana Aramă,

Declarația a fost făcută de artistă la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, potrivit spynews.ro.

„Pentru oricine este greu, dar eu cred că Dumnezeu ajută mamele şi a fost mereu alături de mine. Am fost la Ierusalim şi i-am cerut Lui Dumnezeu să-mi arate calea. Am avut oameni lângă mine care m-au ajutat.

Nu am primit niciun leu de la fostul soţ, am concerte, mi-am pus pe picioare atelierul de haine, am obţinut şi contracte cu ajutorul prietenului mei”, a declarat Cristina Spătar.

După divorțul de Alin Ionescu, fostul său partener de viață, cântăreața Cristina Spătar a continuat să locuiască în vila acestuia, de dragul copiilor. Însă, situația s-a schimbat la sfârșitul anului trecut, când artista a fost nevoită să părăsească vila din Crevedia pentru a se muta cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi, Aida și Albert. În prezent, Cristina Spătar trăiește o nouă poveste de dragoste.

