Cristina Spătar, împiedicată de fostul soț să se mute definitiv din România. „N-am primit acordul lui”

Artista voia să se stabilească în Marea Britanie. Sora ei locuiește acolo de ani buni, chiar și o bună prietenă are acolo. Cristina Spătar a fost însă împiedicată de fostul soț, de Alin Ionescu, să facă acest pas.

„La un moment dat am vrut să o urmez pe prietena mea. Am vrut să plec în Anglia, da, definitiv, pentru că acolo e sora mea, dar n-am primit acordul fostului soț și așa am rămas aici, în România.

Am vrut să plec, da, la un moment dat, dar am rămas și voi rămâne aici”, a spus Cristina Spătar la Antena 1, în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”.

După un mariaj de peste zece ani, Cristina Spătar și Alin Ionescu au divorțat în 2016, în ciuda faptului că artista a încercat să-și salveze căsnicia. Au împreună doi copii, un băiețel, Albert, și o fetiță, pe Aida.

Cristina Spătar se iubește acum cu Tiberiu Vărzaru

Cântăreața Cristina Spătar, 47 de ani, și-a oficializat de Revelion relația cu iubitul ei, Tiberiu Vărzaru, bărbatul cu 21 de ani mai tânăr de ea. Tiberiu Vărzaru și Cristina Spătar formează un cuplu încă din vara lui 2016, la câteva luni de la divorțul vedetei de Alin Ionescu.

„După cele întâmplate, acum suflu și în iaurt. Nu mai cred în bărbați, deși există sentimente profunde între noi. Inelul pe care mi l-a dat nu era de logodnă, cu toate că el zice asta. Dar e o diferență mare de vârstă. Eu peste zece ani o să fiu o băbuță și el o să fie frumos și tânăr. Plus că toată lumea din jurul meu zice că trebuie să termin că el este tânăr, inclusiv pe paginile de socializare.

Lumea te judecă când există o diferență de vârstă. Dar sunt sigură că și cele care mă judecă, dacă ar fi curtate de un bărbat mai tânăr, s-ar simți bine. Mulți îmi zic că de ce nu mi-am ales unul mai în vârstă, dar, na, așa a fost să fie”, a declarat Cristina Spătar acum ceva vreme la Antena Stars.

