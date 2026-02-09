Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar cinci noi concurenți au intrat recent în lupta pentru supraviețuire, întărind echipele Faimoșilor și Războinicilor. Printre aceștia se numără și Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, care a decis să pună cariera pe pauză pentru aventura din Republica Dominicană.

De ani buni în atenția publică datorită pozițiilor sale ferme și intervențiilor din spațiul online, Marian Godină lucrează de peste 17 ani în cadrul Poliției Române. În prezent, activează la SAS (Serviciul pentru Acțiuni Speciale), structură care presupune misiuni cu grad ridicat de risc și responsabilitate.

Salariul său este compus din mai multe elemente. Pe lângă salariul de bază și cel corespunzător gradului, majorate în urma indexărilor din ultimii ani, Marian Godină beneficiază de sporuri consistente pentru risc și solicitare, specifice trupelor speciale. În plus, activitatea în ture aduce venituri suplimentare pentru munca de noapte și pentru weekenduri.

Având o vechime de peste 17 ani în sistem, Marian Godină încasează și gradația maximă. Astfel, din salariul de bază și sporuri, venitul său lunar ajungea la aproximativ 5.300 – 5.800 de lei. La această sumă se adaugă normele, care variază între 1.500 și 1.700 de lei, potrivit cancan.ro.

În 2026, norma de hrană este de aproximativ 40 de lei pe zi, ceea ce înseamnă în jur de 1.200 – 1.300 de lei pe lună. La aceasta se adaugă norma de echipament, estimată la 300 – 400 de lei. În total, remunerația lunară a lui Marian Godină din cadrul Poliției Române ajunge la aproximativ 7.000 de lei.

Câți bani ar primi Marian Godină la Survivor România 2026

Pentru a participa la Survivor 2026, polițistul a intrat însă în concediu fără plată. Chiar și așa, experiența din jungla dominicană vine cu beneficii financiare importante. Potrivit informațiilor apărute în presă, Marian Godină ar fi remunerat de Antena 1 cu aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare stage depășit în competiție.

Rămâne de văzut cât de departe va ajunge în competiție și dacă experiența acumulată în cadrul SAS îl va ajuta să facă față probelor solicitante din Survivor 2026.