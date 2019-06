O parte din excedentul de greutate este datorat trusei de produse de îngrijire personală. Deoarece este foarte atent cu imaginea sa publică, designerul folosește produse de calitate și diverse, pentru fiecare dorință estetică.

„Geamantanul meu de călătorie cântărește de fiecare dată cu cel puțin 10-12 kg în plus și plătesc execent de bagaj. Asta pentru că îmi iau la mine o trusă mare cu produse de îngrijire. Kit de bărbierit, crème de la Top Line, ceară de păr, fixativ, placă de întins părul, fiole, și așa mai departe. Îmi iau și aparat de ras cu acumulator separat plus multe cabluri pentru multe device-uri. Îmi mai iau și spray de față, cu efect de botox, spray autobronzant (…)”, a declarat designerul.

Cătălin Botezatu dezvăluie și faptul că folosește șampon uscat și produse profesionale care nu încarcă părul, pentru a avea un styling reușit și natural.

„(…) Trebuie să îmi stilizez părul zi de zi, astfel că trebuie să am la mine și șampon uscat și produse care nu încarcă parul. La fel, în cazul îngrijirii pielii. Am avut grijă din timp să folosesc produse bune. Pentru că am filmări aproape zi de zi, unde este obligatoriu să am machiaj de televiziune, pielea are nevoie de îngrijire profesională. De aici și produsele bune pe care le folosesc”, a adăugat designerul.

